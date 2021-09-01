快訊／新增本土確診1例　境外5例、1死亡

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指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案9686)，為60多歲男性，有慢性病史及其他確診個案接觸史，5月30日出現呼吸困難、咳嗽、發燒等症狀，當日就醫採檢並住院治療，6月3日確診，8月30日死亡。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月30日累計公布14,792位確診個案中，已有13,692人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.6%。
指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，分別自阿拉伯聯合大公國(案16106、案16107)、奈及利亞(案16108)、尼加拉瓜(案16109)、美國(案16111)入境，入境日介於7月2日至8月30日；詳如新聞稿附件。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,707,449例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,690,627例排除)，其中16,001例確診，分別為1,420例境外移入(原1例本土病例案16087，其8月30日血清抗體檢驗結果顯示為非近期感染，改判為美國境外移入)，14,528例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計累計836例COVID-19死亡病例，其中826例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市316例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。