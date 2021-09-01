民間自購捐贈BNT估2日清晨抵台 陳時中：沒有延遲
由台積電、鴻海永齡與慈濟等企業機構，民間自購捐贈的BNT疫苗，原定今（1日）晚抵台，但載運疫苗的盧森堡國際貨運航空CV7962班機因故延遲。為此，指揮中心指揮官陳時中今日表示，該班機預計明（2）天清晨抵達，「飛機已起飛」，強調沒有所謂延遲。
記者許家禎/台北報導
2021-09-01 14:56:45
指揮官陳時中日前指出，這批BNT疫苗約94萬劑，還會再分另一批抵台。而原定今日抵台，但班機因故延遲，因此預計明日清晨抵台。現場記者提問什麼樣的原因延遲？陳回應沒有延遲，只是班機稍晚來台而已，強調飛機已經起飛。
針對BNT疫苗，指揮中心日前說明，目前已規劃採校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式，開放12歲至17歲(含)對象造冊接種，其餘將優先提供預約平台意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲(含)民眾預約接種。
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