法世界報刊登吳釗燮專文：是時候聯合國納入台灣

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吳釗燮說：「事實上，中華人民共和國從未統治過台灣...在國際上，台灣人只能由民選政府代表。北京錯誤地將此決議與中國的『一中原則』，武斷地將其觀點強加於聯合國。」
專文指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致全球超過2億人遭受感染與超過400萬人死亡，為地球社會經濟帶來災難性衝擊，惡化貧困與性別平等。世界面對Delta變異株傳播高峰之際，大家都把目光轉向聯合國來終止危機。「這是一個龐大工程，需要所有人的參與，該是時候納入台灣，這個珍貴且值得信賴的夥伴，已準備好提供協助」。
吳釗燮表示，成功壓制疫情一年後，台灣再度控制住過去幾個月的疫情爆發。台灣現在更希望能與盟友和夥伴齊力回應疫情帶來的挑戰。台灣的有效應對、快速因應全球供應鏈的能力及向夥伴國的實質援助，都證明台灣能在聯合國體系中扮演建設性角色。
他進一步寫道，台灣護照持有者也被禁止進入聯合國場館；甚至連台灣記者都無法取得相關報導許可證。如此歧視待遇的唯一原因就是國籍。不讓台灣公民社會成員進入聯合國，不僅打碎了多邊主義的理念，也與聯合國尊重人權與基本自由的原則背道而馳。
吳釗燮強調，過去60多年來，台灣向全球夥伴國提供協助。台灣透過創新方法，集結公私立部門力量，努力落實性別平等、水質、公衛體系等聯合國通過2030永續發展目標（ODD）。
聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今年6月表示COVID-19疫情揭露了彼此的脆弱與相互連結性，也說聯合國與各國人民都需要仰賴各方的參與。
吳釗燮表示：「拒絕有能力貢獻的夥伴是全球精神與物質的損失...台灣是良善的力量。現在正是邀請台灣參與並貢獻的時候。」（編輯：黃自強）1100901