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法世界報刊登吳釗燮專文：是時候聯合國納入台灣

▲聯合國大會將於9月14日開議。法國最大媒體之一「世界報」昨天刊登外交部長吳釗燮專文，表示疫情復甦需全球齊力，呼籲聯合國接納有能力帶來貢獻的台灣。（圖／翻攝自外交部直播）
▲聯合國大會將於9月14日開議。法國最大媒體之一「世界報」昨天刊登外交部長吳釗燮專文，表示疫情復甦需全球齊力，呼籲聯合國接納有能力帶來貢獻的台灣。（圖／翻攝自外交部直播）

中央社

2021-09-01 17:30:26

（中央社記者曾婷瑄台北1日專電）聯合國大會將於9月14日開議。法國最大媒體之一「世界報」昨天刊登外交部長吳釗燮專文，表示疫情復甦需全球齊力，呼籲聯合國接納有能力帶來貢獻的台灣。

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世界報（Le Monde）以紙本與網路電子版刊登吳釗燮投書「現在正是聯合國納入台灣的時刻」，內容指出，在中華人民共和國的壓力下，聯合國與其機構持續以1971年聯合國大會第2758號議案排除台灣。「然而這份決議案處理中國在聯合國的代表問題，卻沒有提及中國對台灣主權的宣稱，也未允許中國於聯合國代表台灣」。

吳釗燮說：「事實上，中華人民共和國從未統治過台灣...在國際上，台灣人只能由民選政府代表。北京錯誤地將此決議與中國的『一中原則』，武斷地將其觀點強加於聯合國。」

專文指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致全球超過2億人遭受感染與超過400萬人死亡，為地球社會經濟帶來災難性衝擊，惡化貧困與性別平等。世界面對Delta變異株傳播高峰之際，大家都把目光轉向聯合國來終止危機。「這是一個龐大工程，需要所有人的參與，該是時候納入台灣，這個珍貴且值得信賴的夥伴，已準備好提供協助」。

吳釗燮表示，成功壓制疫情一年後，台灣再度控制住過去幾個月的疫情爆發。台灣現在更希望能與盟友和夥伴齊力回應疫情帶來的挑戰。台灣的有效應對、快速因應全球供應鏈的能力及向夥伴國的實質援助，都證明台灣能在聯合國體系中扮演建設性角色。

他進一步寫道，台灣護照持有者也被禁止進入聯合國場館；甚至連台灣記者都無法取得相關報導許可證。如此歧視待遇的唯一原因就是國籍。不讓台灣公民社會成員進入聯合國，不僅打碎了多邊主義的理念，也與聯合國尊重人權與基本自由的原則背道而馳。

吳釗燮強調，過去60多年來，台灣向全球夥伴國提供協助。台灣透過創新方法，集結公私立部門力量，努力落實性別平等、水質、公衛體系等聯合國通過2030永續發展目標（ODD）。

聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今年6月表示COVID-19疫情揭露了彼此的脆弱與相互連結性，也說聯合國與各國人民都需要仰賴各方的參與。

吳釗燮表示：「拒絕有能力貢獻的夥伴是全球精神與物質的損失...台灣是良善的力量。現在正是邀請台灣參與並貢獻的時候。」（編輯：黃自強）1100901

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