疫情帶來改變　賴清德：朝野應共同正視、打造智慧國家

副總統賴清德今（1）日為「2021天下城市線上高峰論壇」致詞表示，惟有朝野共同正視疫情下帶來的問題跟改變，從因應單一的健康問題，擴大整合至各種施政面向的管理及公共服務的提供，並強化因應系統性風險，才能夠為城市與社會帶來幸福與值得期待的疫後未來。他也期勉大家團結合作，攜手打拚，將台灣打造成為韌性、安全、可信賴的智慧國家。

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賴清德表示，一場百年大疫，不只讓各國防疫體系面臨挑戰，也考驗目前大家習以為常的城市治理思維。自從爆發COVID-19疫情至今將近兩年，全球已經有超過2億人確診，430多萬人喪失寶貴的生命，世界的經濟嚴重受創，不只產業供應斷鏈，從社會、經濟、文化、教育、政治等每一個領域，到國家、城市、企業、社區乃至每一個個人，都備受衝擊。如何適應疫情下的各種改變，安然度過困境並迎向未來，這些都需要社會各界集思廣益，交流各方的經驗。

賴清德說，台灣的防疫一直備受肯定，在過去這段時間，當其他國家因疫情而陷入大規模封城時，台灣人民比其他國家多了500多天正常的生活。所以，去年12月彭博社全球防疫韌性排名，台灣高居全球第2；今年3月聯合國發布《2021世界幸福報告》，台灣進入第19名，不僅僅是歷年排行最佳，而且蟬聯東亞最幸福快樂的國家。

賴清德接著說，即使今年5月因為變種病毒入侵，台灣陷入本土社區感染危機，也在中央及地方政府共同合作，與全體人民團結防疫之下，現在已經獲得控制，這在全世界來說，真的是相當難得的成績。

他表示，然而，台灣能有這樣的防疫成果，並非從天而降，而是歷經2003年SARS的慘痛教訓，讓台灣痛定思痛，經過18年的整備，修改「傳染病防治法」、推動組織改造、強化物資整備、提升國際合作，再加上中央政府在總統蔡英文領導之下，超前部署、快速回應，地方政府積極有效地執行各種防疫政策，加上台灣人民積極配合防疫措施，才讓台灣防疫獲得舉世肯定。

賴清德說，如果以短期具體的防疫措施來說，台灣的防疫政策跟佈局更是早從2019年12月底就已經展開，基於島嶼國家的優勢，政府希望透過邊境嚴管，即時守住防線，一開始就對武漢來台班機進行登機檢疫，藉由落實入境隔離檢疫，來確保國內防疫安全。同時，我們也透過落實各種非醫藥介入措施：勤洗手、戴口罩、維持社交距離、接觸者疫調追蹤、熱區篩檢等等，在疫苗上市前積極阻絕病毒入侵，切斷社區內的潛在傳播鏈，來保護民眾健康並保全醫療體系。

另外，他也提到，政府也積極向國外洽購COVID-19疫苗，並透過獎勵、補助國產疫苗研發，期待有秩序地安排全民接種後，逐步提升國人的群體免疫力。

賴清德強調，從即時抵擋2020年初國際疫情開始，到快速壓制今年5月份的本土社區疫情，他認為台灣能夠做好防疫，就是因為由2,300萬臺灣人民所組成的「防疫國家隊」，透過社會、組織、公私部門、社區與個人的組織性力量，不斷地在變動的危機與情勢當中，提升承受壓力與成長茁壯的能力。

他說，因為大家共同發揮「利他」的精神，即時地回應疫情中面臨的各種挑戰、有序地在防疫作為與社會經濟活動之間求取平衡，幫助弱勢族群度過疫情難關，同時守護尊重多元、自由人權和公民參與等重要民主價值，才讓台灣逐步邁向理想中的「韌性」社會與城市。

賴清德也說，當然在疫情之下，許多源自社會結構性的問題，也會被凸顯甚至加劇，譬如貧富不均、人口老化、城鄉差距、環境惡化，氣候變遷等等，這些都是國家和城市永續發展的重要課題。如何在疫情當下一一克服這些困境，在防疫跟經濟復甦的同時，兼顧永續平衡，建構更強健的社會安全網，開創出更具有韌性的發展模式，確實相當考驗國家與城市領導者的治理能力。

他說，譬如在衛生醫療方面，臺灣就面臨健保收支不平衡、老齡人口長照需求、防疫物資與疫苗等產業能量不足等問題，導致難以百分之百確保國家防疫安全。因此，如何秉持減少浪費、公平負擔、提升效率等原則，推動健保改革、加速布建長照服務體系、積極投入生醫藥產業與口罩、疫苗等防疫關鍵戰略物資的發展，讓臺灣更具有韌性，面對未來可能的各種疫情，將是未來政府施政的重中之重。

賴清德相信，惟有朝野共同正視疫情下帶來的問題跟改變，從因應單一的健康問題，擴大整合至各種施政面向的管理，和公共服務的提供，並強化如因應氣候變遷等複合式災害的系統性風險等，我們才能夠朝向更具韌性及永續發展的方向前進，為城市與社會帶來幸福與值得期待的疫後未來。

最後，賴清德表示，蔡英文曾經說過，台灣是「堅韌之島」，幾百年來都是如此。面對未來，危機肯定不少；但他相信，只要大家團結合作，攜手打拚，我們一定可以將台灣打造成為韌性、安全、可信賴的智慧國家。