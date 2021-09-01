名家論壇》康仁俊／國民黨喜迎柯文哲？

美麗島電子報日前針對賴清德、侯友宜、柯文哲、鄭文燦、朱立倫等藍綠政治明星進行「誰最適合做我們下一屆的總統？」民調，揭露了國民黨在年輕世代裡不受青睞的殘酷現實，藍小批綠大打的柯文哲反而最受39歲以下族群的歡迎，面對綠營開始調整施政方向，試圖挽回並擴大支持版圖下，國民黨沒有贏得反綠聲浪的支持，柯文哲坐收其利、成為反綠指標時代的來臨，恐已邁出第一步。





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民調顯示柯文哲在20-29歲囊括了29.3%的支持度，朱立倫僅獲得2.5%，而30-39歲族群中，柯文哲拿到25.7%，朱立倫僅獲得1.6%，即使是國民黨內另一位人氣最高的政治明星侯友宜，在20-29歲族群中也僅獲得19.0%，20-39歲中則有16.8%，一樣遠低於柯文哲，綠營的賴清德、鄭文燦也無法在這兩族群中勝出，柯文哲在39歲以下，打遍天下無敵手。





至於越往高年齡族群，民調則呈現民進黨政治人物逐漸掌握優勢，換言之，國民黨檯面上的兩大政治人物，在各族群的民調中，都無法勝出，對藍營而言，是高度警訊，問題恐出在藍營試圖吸引青年認同的方式與標的，恐會面臨選擇錯誤的窘境。





國民黨長期在兩岸論述的立場本就備受質疑，面對本土意識高漲、黨內部分親中人士的紛擾，國民黨已現捉襟見肘的疲態，無法在2018大選擴張藍營版圖。現任黨主席江啟臣雖然試圖扭轉，但是難以獲得青年支持的長期性問題，恐是過去藍營長期放在檯面上做為青年標的者，多為黨內「聖心獨具」的青年才俊或家境優渥者，對謀職不易、起薪低廉，就連究竟能施打疫苗都徬徨無措的青年世代來說，這些站在雲端上的藍營青年本就遙不可及，難獲認同；而朱立倫作為目前檯面上表態參選國民黨主席中相對可能勝選者，在決定復出參選黨主席後，也試圖營造朱立倫能引領青年世代、共創未來的圖騰，身邊除有葉元之等媒體寵兒外，也多次與連勝文、徐巧芯等人同框，只是若不能跳脫「身邊站青年就能獲得青年選票」的錯誤思維，這些行禮如儀的窠臼，無味且無趣，或者說對年輕人的吸引力來說，朱立倫甚至是比江啟臣「老」的老面孔。





柯文哲剛好跟藍營檯面上的政治人物形成對比，在民進黨防疫政策失誤下，柯文哲略帶草莽與霸氣的性格，「不沾鍋」幾乎不存在在柯文哲的字典裡，即使施政備受挑戰，但敢衝敢言的做法，反吸引不滿綠營者的目光，更讓柯文哲長期佔據新聞版面，柯扮演的不只是「回應者」，更是「發問者」，在國民黨仍困在AZ特攻隊與兩岸疫苗困擾中，柯搶先營造關心基層市民經濟與生活的發語權，確實收到成效，從不同民調觀察中亦可發現，即使在好心肝、北農、環南市場事件的衝擊下，柯在組成民眾黨後高度流失的網路青年族群，在近期已默默地逐漸回流，美麗島電子報的民調亦呈現這樣的趨勢，儘管現階段柯的影響力仍無法反映在民意對民眾黨的支持度中，難保民眾在下次選戰中不會用支持柯文哲或其政黨的方式對國民黨投下另類「抗議」，國民黨的不振，恐形同已提早敲響柯文哲成為反綠領袖時代來臨的鐘聲。











●作者：康仁俊／資深媒體人





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