視察開學防疫　林右昌要讓家長安心把孩子交給學校

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林右昌指出，基隆市各級學校所有的防疫設備及物資，全都由市府購置，不需學校或家長額外花錢準備；防疫的超前佈署更包括建置資訊化教學環境，校校有智慧教室、班班數位化，國小3年級至國中3年級的教室，都設置至少70吋以上的觸控式液晶螢幕，可進行跨班間的協同教學，是全國第一。
林右昌視察校園防疫同時，也關心校園工程的進度；林右昌說，雖然因為疫情因素，影響信義跟仁愛國小的操場工程，不過信義國小的校舍跟操場，預計在明年中就可以完工啟用，仁愛國小的操場更可能在10月下旬就可以完工驗收，相信這對於兩校的師生來說都是一大喜訊。
教育處今日也會到各校進行校園防疫工作的訪視，確保所有學校的防疫工作都能落實執行，並請家長協助配合接送、送餐不入校規定，孩子全程配戴口罩、勤洗手做好個人衛生；市府與學校將會持續關注中央所宣布的疫情狀況，滾動調整相關的防疫措施，請家長安心把孩子交給學校。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。