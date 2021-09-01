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首例機師突破性感染定序Delta　9／15起強化機組員防疫

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，為防堵Delta，9月15日零時起強化機組員返台後防檢疫規定。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，為防堵Delta，9月15日零時起強化機組員返台後防檢疫規定。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-09-01 14:42:42｜2021-09-01 15:00:09

針對先前確診的案16066，是國內首例機師突破性感染（已接種兩劑疫苗），指揮中心表示，個案總共匡列了26名接觸者，所幸經採檢後全為陰性。至於基因定序部分，該名機師病毒定序確定為Delta變異株。而為防堵Delta，9月15日零時起強化機組員返台後防檢疫規定。

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中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，近期國際COVID-19之Delta變異株疫情持續嚴峻，其傳播力強、發病時病毒量高，且國外頻傳完整接種COVID-19疫苗後突破性感染案例，考量整體流行病學特性與過去Alpha株顯有不同等因素，指揮中心滾動式調整機組員返台防檢疫規定，將於今(2021)年9月15日零時起(航班抵台時間)實施：

▲中央流行疫情指揮中心表示，因應Delta疫情，強化國籍航空公司機組員返台防檢疫措施。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心表示，因應Delta疫情，強化國籍航空公司機組員返台防檢疫措施。（圖／指揮中心）

1.長程航班(入境旅遊疫情第三級地區)機組員：

(1)未完整接種疫苗者：7天居檢(PCR採陰)+7天加強自主健康管理+D10、D14 PCR採檢(得採深喉唾液或鼻咽拭子)。

(2)完整接種者(完整接種疫苗達兩週且抗體檢測陽性者)：5天居檢(PCR採陰)+9天加強自主健康管理+D9、D14 PCR採檢(得採深喉唾液或鼻咽拭子)。


2.短程航班(當班往返且未入境第三地)機組員：

(1)未完整接種疫苗者：14天加強自主健康管理+每7天PCR採檢(得採深喉唾液)。

(2)完整接種疫苗者(完整接種疫苗達兩週且抗體檢測陽性者)：7天一般自主健康管理+每7天PCR採檢(得採深喉唾液)。

指揮中心說明，為確保機組員於國外執勤健康及安全，落實外站「零接觸」管理、機上「全程防護」，是關鍵機制，交通部民用航空局將持續督導，並加強職業安全衛生管理，提供健康服務、關懷諮商等，且妥善規劃派飛執勤頻率，以共同維護機組員身心健康。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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