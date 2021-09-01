首例機師突破性感染定序Delta　9／15起強化機組員防疫

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1.長程航班(入境旅遊疫情第三級地區)機組員：
(1)未完整接種疫苗者：7天居檢(PCR採陰)+7天加強自主健康管理+D10、D14 PCR採檢(得採深喉唾液或鼻咽拭子)。
(2)完整接種者(完整接種疫苗達兩週且抗體檢測陽性者)：5天居檢(PCR採陰)+9天加強自主健康管理+D9、D14 PCR採檢(得採深喉唾液或鼻咽拭子)。
2.短程航班(當班往返且未入境第三地)機組員：
(1)未完整接種疫苗者：14天加強自主健康管理+每7天PCR採檢(得採深喉唾液)。
(2)完整接種疫苗者(完整接種疫苗達兩週且抗體檢測陽性者)：7天一般自主健康管理+每7天PCR採檢(得採深喉唾液)。
指揮中心說明，為確保機組員於國外執勤健康及安全，落實外站「零接觸」管理、機上「全程防護」，是關鍵機制，交通部民用航空局將持續督導，並加強職業安全衛生管理，提供健康服務、關懷諮商等，且妥善規劃派飛執勤頻率，以共同維護機組員身心健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。