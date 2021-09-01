質疑中央預算浮編　藍委：蔡政府潛藏債務暴增6千億

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費鴻泰批評，顯見行政院送到立法院的111年度中央政府總預算，未經過仔細思考，國民黨團質疑是否蘇貞昌院長意識到在位不久，政府預算也就胡亂編列？國民黨團誠懇呼籲蘇貞昌，做一天和尚撞一天鐘，應當兢兢業業。
曾銘宗說，中央政府總預算編列了2兆2,621億元，根據行政院編列原則根據簡報內容分別為「拚經濟、顧安全、創機會」為施政主軸，尤其在顧安全的部分，顯然是針對因應國家當前發展需要，國防部111年度公務預算編列了3,726億元，新式戰機特別預算編列了401億元，連同非營業特種基金590億元，合計4,717億元。
曾銘宗接著表示，國民黨團充分支持國防預算，以因應國家發展需要顧及國家安全，但是根據審計部查核109年度各機關各項支出，發現在5院30多個部會中，有21項經費缺乏效率，各部會必須檢討處分，其中國防部就佔了15項，包括國防部參謀本部資通電軍指揮部辦理某專案、國防部陸軍司令部、十軍團辦理職務宿舍新建工程、陸軍後勤指揮部辦理國軍油料管理等等，國防部處分相關人員記大過有182人。
國民黨呼籲，國防部不要浪費國人的納稅錢，必須用在刀口上，發揮更大的財政效益，國民黨團支持國防預算，也會要求審計部嚴加審查，以確保國家安全。
關於勞保缺口部分，曾銘宗指出，明年政府撥補300億元根本就是杯水車薪、嚴重不足，勞保潛在負債到去年底高達10兆8469億元：今年勞保預估財務情況，支出大於收入，今年不足479億元，明年擴大到795億元、113年擴大到988億元、114年擴大到1,425億元，到115年勞保就將破產，達到負834億元。
曾銘宗指出，109年政府撥補200億元，今年撥補220億元，明年撥補300億元用來填補勞保缺口，但攸關1千萬勞工權益，面對115年勞保即將破產，政府僅撥補300億元，而勞動部長許銘春在立法院質詢時也表示，政府至少每年要撥補1千億元，才能減緩勞保缺口，政府怎麼在111年度只編列300億元？
曾銘宗表示，去年11月12日在質詢行政院長蘇貞昌時他明白宣示「勞保，政府將負最後支付責任，不會讓勞保倒！」同時也承諾勞保改革方案將送到立法院，決不會拖到2024年，但是到現在還是沒看到行政院的勞保改革方案。