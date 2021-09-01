台中大車站旗艦計畫　議員：有聲、無影

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鄭功進強調，只要是中央前瞻計畫的補助款，都有一定業務執行期程的壓力，一旦逾期未動工，中央隨時可以收回，特別是目前中央管控期程，年底一定要完成工程發包，到現在細部設計都還沒完成，不應讓斥資超過百億的大車站計畫，淪為養蚊天堂。
鄭功進也發現，根據最新的大車站轉運計畫，新版臺中火車站的整體規劃，將不再有國道轉運站的配置，未來返鄉的遊子，將沒有可以直達中、西、東、南舊城區的國道客運可以搭乘，以後搭夜車只能搭到水湳跟朝馬，光是轉乘的費用可能比搭高鐵還貴，細數六都及其他縣市，幾乎每個火車站周邊，都有國道轉運站的設置，國道分流的理想雖好，也要務實地從需求者的層面出發考量，否則恐怕又是另一個天方夜譚。
對此，面對跨越東南區站前的大型臺中之光，鄭功進建議，市府不應將象徵都市印象的綠空鐵道、湖濱生態公園的管理維護，與一般區里公園，用一樣的管理養護方式，特別是現存鐵道駁坎，並非平面式的公園，而是立體化的景觀設計，除了需要爬上爬下才能有效管養，火車站周邊還有遊民聚集影響環境髒亂的問題，市府都能在不影響現有人員編制的前提下，用任務編組成立中央公園管理中心，對面臺中城市景館的第一印象，至少也應比照成立城中城公園景觀管理中心。
交通局表示，「台中大車站計畫、立體停車場暨轉運中心新建工程」案規劃興闢地下三層立體停車場、地面層做轉運中心使用，並於二樓設置人工平台；該案目前正進行細部設計階段，其中「基本設計」已於今年6月完成，預計於9月召開細部設計審查、10月底辦理工程招標，工程預計於111年初開工，完工後可提供汽車格519席、機車格1,267席、自行車格121席及轉運中心大客車12席。
此外，綠空廊道軸線計畫經費及維管規劃。建設局說，「綠空廊道軸線計畫」範圍包含豐原區、潭子區、北屯區、北區、東區、中區及南區共7個行政區的平面鐵路用地，自台鐵豐原站以北1.9公里，至大慶站以南1.4公里，總長約21.7公里，總工程經費計10億2,977萬元。有關綠空廊道的維護，市府均有定期辦理植栽及結構物查驗，並不定期巡檢各類設施。