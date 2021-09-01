曹佑寧奪MVP！喊話「勇敢面對失敗」　台下夥伴哭成一片

節目《全明星運動會》第2季日前畫下句點，最後一集邀請到我國奧運好手，王齊麟、李洋、郭婞淳和李智凱，透過視訊來頒發各式獎項，其中賽事方面由藍隊以28座獎盃，奪得第2季總冠軍，不過這次的MVP則由紅隊的曹佑寧拿下，他在台上感人的致詞，讓台下的夥伴們幾乎都哭成一片。

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▲郭婞淳擔任頒獎嘉賓。（圖／全明星運動會YouTube）

× ▲郭婞淳擔任頒獎嘉賓。（圖／全明星運動會YouTube）

儘管最終敗給籃隊，曹佑寧仍不忘誇讚對方的付出，才能激起自己隊員們的鬥志，而對於紅隊隊員，他感性地說大家真的很不容易，從一開始的分隊、團體訓練，再到一起比賽，歷經多次輸贏，雖然成績曾跌到底谷，但是每一位隊員始終沒有放棄，持續磨合，形容大家「勇敢的面對失敗，在逆境中長」，感人的致詞也讓台下一起同甘共苦的夥伴們哭成一團。

曹佑寧不負眾望拿下最有價值運動員獎，成為本季MVP，他表示錄製節目這段期間，是非常珍貴且難忘的回憶，謝謝製作單位讓他能再有機會回到運動場上，認為每個人在他心中都是最有價值的運動員。另外，彭小刀獲得最佳運動精神獎，吳心緹和顏佑庭則拿下最佳鏡頭獎，而製作單位也特地替其他隊員們準備一面獎牌，感謝他們這些日子以來付出的努力和心血。

▲吳心緹拿下最佳鏡頭獎。（圖／吳心緹IG）

× ▲吳心緹拿下最佳鏡頭獎。（圖／吳心緹IG）

▲節目《全明星運動會》第2季畫下句點。（圖／全明星運動會臉書）