全國首創Line版高雄農來訊 協助農友一手掌握農業資訊
高雄智慧農業再進化！高市府農業局首開全國地方政府之先！推出Line版高雄農來訊，農友可一手掌握產銷資訊、防災告警資訊，讓產銷資訊可以一手掌握，加上原有之農產業資訊共通平台，不僅讓資料來源更加豐富、貼近農民，進而提高決策輔助的準確度。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-01 15:42:11
為方便廣大農友隨時隨地查詢農業產銷資訊，高雄農來訊再升級推出高雄Line版農來訊，結合氣象及農情資訊，建立56種以上之作物降水、溫度等有關預警條件之專家系統，當作物所在鄉鎮氣象條件達到預警門檻，系統即發布告警、提供可能影響、防範建議、復耕復建及技術服務團等資訊供農民參考。每日對300項以上之主要蔬果市場交易價格進行漲跌分析，並提供目前與往年同期價量、主產月份及市場價格趨勢等，讓農民可以瞭解市場價量走向，進而進行計畫產銷，分散產銷風險，也讓市府可以根據大數據進行決策分析。
農業局長張清榮表示，高雄積極推動智慧農業，除經由高雄農來訊提供智慧產銷及智慧防災，邀集產官學組成服務平台，並主動開放參與，提供防災告警等API及推出智慧農業補助計劃，希望能加速智慧落地，更經由Line讓產銷資訊更容易查詢使用，服務更多農民，為達到鼓勵農民參與，未來更希望能引導農民種植登記及回饋生產資訊；也讓資料來源更加豐富、貼近農民，進而提高決策輔助的準確度。
張清榮也指出，農業局也將持續朝向開放參與、加值應用及產業輔導三箭齊發，以良性互動逐步提升本市農產業資訊、智慧化。