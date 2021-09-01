林暐哲撤告仍握「蘇打綠商標權」　青峰硬起來喊繼續爭取

歌手吳青峰與恩師林暐哲解約後，演唱自己創作的歌，卻遭對方提告違反著作權，台北地方法院一審判決青峰無罪，全案可上訴。而今（1）日稍早傳來林暐哲向檢方表示放棄上訴，蘇打綠得知此事後，透過律師發表回應。

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吳青峰前年公開表演創作的新曲，被林暐哲控告違反「詞曲版權授權合約」，吳青峰遭到刑事起訴，日前結果出爐，刑事部分一審獲判無罪，至於林暐哲向吳青峰求償800萬，智慧財產法院認定，吳青峰沒有侵害著作財產權或違約情形，一、二審都判吳青峰勝訴免賠。另外，林暐哲因不滿蘇打綠團員馨儀沒經過他同意，私自更改蘇打綠官網密碼，怒告馨儀妨害電腦使用罪。

▲吳青峰被昔日恩師林暐哲提告侵權。（圖／環球提供）

也許是官司纏訟許久沒定案，讓林暐哲身心俱疲，今天稍早傳來林暐哲近日主動向檢方表示，侵權訴訟案放棄上訴、控告團員馨儀妨害電腦使用罪的部分也撤告，不再追究。此外，由於林暐哲被蘇打綠反告返還商標，此案勝訴，因此他仍握有「蘇打綠」團名商標，而蘇打綠因為這個原因，改名為「魚丁糸」繼續演藝活動。

針對林暐哲手上仍握有「蘇打綠」團名商標一事，吳青峰所屬的蘇打綠委任律師表示：「仍繼續代表6位團員爭取，取回蘇打綠商標。」