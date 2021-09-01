疫情微解封帶動民俗月買氣！五大房仲8月交易量表現亮眼

我是廣告 請繼續往下閱讀
而在主要都會區的表現部分上，根據信義數據，雙北市因為之前受到疫情影響最大，相對遞延回流的買氣表現也較強，其中台北市交易量月增27％，但年減12％；新北市同步月增18％，且年增7％；台中市交易量則是月增19％，但年減4％；台南市則是月減1成，但年增17％；高雄市則是月持平，但年增1成。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，8月買氣已經逐漸回到疫情前的水準，交易量也明顯回溫，不過官方9月1日公布最新的買賣移轉棟數，因為不動產交易到登記的時間落差，數據還是反映疫情時的交易狀況，因此會出現當下的市場交易反應熱絡，但官方的9月1日六都移轉卻呈現不同步的狀況。
另據永慶房產集團研展中心根據內部交易統計指出，與7月相比，8月房市交易量成長12％；其中，七大都會區8月交易量均成長，台北、新北分別量增3％與24％，桃園成長16％，新竹增加23％，台中量增15％，台南與高雄分別成長4％與6％。
永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，國內持續嚴守邊境，落實防疫，8月本土確診人數已逐步降至個位數，甚至有睽違已久的「加零」出現，疫情明顯趨緩，國內疫情警戒持續維持二級，各項防疫措施管制陸續鬆綁，加上疫苗施打覆蓋率逐步提升，民眾恐慌情緒降溫，看屋、詢價轉趨積極，房市交易回溫，8月量能較7月增加12％。
另外，陳金萍補充，除了疫情逐步受控外，今年也沒有颱風攪局，天氣晴朗，民眾積極看屋、詢價，根據統計，8月看屋量較7月大幅成長近三成，顯示民眾購屋意願高，前兩個月因疫情而延宕的實體看屋，在8月有明顯增加，加上買賣雙方價格認知共識高，也有利於成交，推升8月房市交易。
根據永慶內部數據，若與去年8月相比，全台交易量成長5％，雙北、台南量縮，台北減少6％，新北微縮3％，台南量縮4％，其餘都會區均量增，桃園成長5％，新竹縣市量增18％，台中成長3％，高雄增加18％。
陳金萍說明，去年8月在「加零」效應發酵下，延續7月交易熱度，7、8月暑假期間均呈現淡季不淡的氛圍，而今年在7月底三級警戒降至二級後，疫情穩定受控，房市買氣漸回溫，8月交易量較去年同期小幅成長，顯示民眾受疫情衝擊趨緩，房市回歸正常供需，自住、置產族群進場意願仍高。
此外，住商機構企畫研究室統計旗下加盟店8月成交業績，全台與7月相比量增8.0％，較去年同期增加2.1％；其中，台北市較上月增加8.0％，與去年減少2.4％；新北較上月增加32.2％，年增9.7％，桃園較上月增3.1％，年減1.0％，台中較上月增加3.0％，年減12.9％，台南較上月增加19.5％，年增17.5％，高雄較上月減少9.5％，年減1.1％。
住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，經過上個月爆衝買盤後，本月交易回歸正常，在整體大環境維持不變狀況，且無政策干擾前提下，買氣續航至年底不成問題。
綜觀六都表現，雙北市因初期經歷疫情重創，買氣如洗三溫暖，新北在本月終於回神，買氣呈現跳躍成長，而有基本話題的台南與台中，表現均不俗，徐佳馨推估，房屋交易需要大量人際接觸，三級警戒使得交易方暫緩購屋腳步，不少買方也因為收入影響，看屋計畫延後，但在疫情逐漸舒緩之後，各地準買盤陸續歸隊，帶動了新一波的買氣，接下來進入傳統第四季旺季，如果一切穩定，應能持續到年底。
大家房屋企畫研究室副理郎美囡認為，原預期房地合一2.0在7月上路後交易量縮，但年中疫情爆發反而讓買氣地延至下半年，現階段利率與資金環境有利於房產，928檔期預售市場推案積極，帶動中古買盤價量齊揚，若無政策或更嚴重疫情干擾，下半年穩中求進。
台灣房屋集團公布，8月價量交易量以桃園市和新北市交易表現最亮眼，分別月增33.7％和32.6％，新竹縣市月增20.3％，整體八月平均月增20.8％，價月增2.3％；若觀察對去年同期表現，交易量年增7.8％，價年增3.2％。
台灣房屋集團趨勢中心執行張旭嵐指出，隨著疫苗施打普及率增加，八月疫情緩解，民眾出門意願大增，後整體看屋量較五月增加9成，隨著商業活動逐漸熱絡，店面租賃和買氣也明顯回溫，由於北台灣疫情期間受創深，疫後價量回溫也較明顯，尤其收益型的產品，包括店面、辦公室或低總公寓，吸引置產族在價格大幅回升前先行卡位布局，凸顯對於後市的信心。
桃園交易量月增最高，逾三成，台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園市以桃園區、中壢區，以及平鎮區為房市主要交易熱區，強勁剛性需求的自住型買盤仍是市場主力；至於新竹竹科周邊房市，受台積聚落產生外溢效應大，就業人口與商圈完整度的動態，都是人口明顯靠攏的主要因素，因此拉抬房市聲量。
江怡慧分析，主因為近鄰雙北且為發展成熟的核心地帶，且桃園市全台第一大工業科技大城，擁有32個報編工業區，11處工商綜合區，產值高達近3兆，又有航空城計畫、亞洲矽谷計畫等，產業發展與就業機會蓬勃，加上近年明顯受捷運效應與建設等開發帶動，使得房市更加暢旺。
而在中信房屋方面，根據中信內部交易資訊，8月份不動產成交件數成長幅度較上月收斂，全台月成長12.5％，六都以新北及桃園交易成長表現較為出色，其餘四都均為小幅成長；與去年同期相比，桃園及台中約有1成以上的成長，合計全台微減3.3％。
根據中信統計，本月六都交易量與7月份相較，台北市月增2.4％、新北市月增15.6％、桃園市月增32.7％、台中市月增5.4％、台南市月增6.5％、高雄市月增3.7％；與去年8月相較，台北市年減7.7％、新北市年減5.8％、桃園市年增10.6％、台中市年增16.8％、台南市年減17.5％、高雄市年減28.9％。
本月雖進入傳統民俗月，不過成屋交易量卻持續保有成長動能。中信房屋總經理張世宗表示，繼上月衝出一波的巨幅成長後，本月成交仍持續放量，顯見傳統民俗月的負面干擾影響已比起過往淡化許多，不過相較於上月，本月成交量增加幅度已呈現放緩。
房市交易回穩，反映市場對於後勢的信心。張世宗表示，房市歷經疫情的考驗，房價仍持續走穩，在在顯示房價欲跌不易，甚至有上漲的可能，使得買方有提前佈局的打算，網路預約看屋也持續呈現成長。
張世宗說，在疫情持穩，國人生活逐步恢復正常的前提下，房市不致再有大幅的變動的現象、目前發展仍是穩中透強。展望未來，房市仍有國際資金收縮、利率匯率調整等總體經濟的可能變數，後續影響仍需要持續關注。