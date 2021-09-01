顧客酒酣耳熱違反防疫　老闆遭處分很委屈

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黃健豪舉例，日前接獲陳情，某熱炒店內的10人圓桌，該店採梅花座，顧客來時只坐3個人，但酒酣耳熱之後，3位顧客已經並肩而坐，遭人拍照檢舉後，市府也一併對店家開出行政處分，但老闆則抱怨，能做的防疫措施都做了，也有去勸導，但實務上店家也很難扮黑臉得罪上門的顧客。
另一起則是火鍋店，該店也表示，目前台中市規定不得共鍋，或需有專人服務，衛生局官員也經常上門稽查，但同一條路上的知名連鎖火鍋店，從落地窗就能看到客人在共鍋，所以希望市府能有一致的標準，或派專人給予現場人員明確的操作指引。
黃健豪則補充，雖然規定就是規定，但就像違規停車，只會裁罰違規停車的人，但不會去罰畫設紅線或規劃停車位的官員，店家有做好相關規定，顧客違規的時候，應該針對顧客就好。
在現行的防疫政策之下，市府在面對這類檢舉事件時，黃健豪認為應該給店家陳述的機會，也應體諒餐飲業做生意的辛勞，不要讓店家在第一線對顧客扮黑臉。
盧秀燕表示，基本上會看違規的是哪一方，依事實查緝開罰，台中市未開放家庭到餐廳內用可共鍋共食，商家開放內用應維持社交距離或加裝隔板，自從防疫警戒降為二級以來，市府對餐飲方面還是按照中央及台中市相關指引，持續進行稽查，自5月18日三級警戒到7月27日降為二級開放餐廳內用迄今，市府已查緝591家餐廳，已有8件因違反傳染病防治法相關規定裁處，大部分餐飲商家均有遵守相關防疫規定。