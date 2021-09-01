《逆局》18禁畫面曝光　周渝民翻車「演一次怕好幾年」

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《逆局》斥資3億，監獄和警局場景搭建下重本，周渝民劇中有被獄友欺凌情節，他說挨打受傷難免，「以前都不戴護具就有舊傷，這次我主動要求要戴，保護脊椎。」導演莊絢維、陳冠仲表示，周渝民的高智商罪犯角色有很多戲在頭腦裡，需要靠眼神傳遞，「仔仔在《回家》裡眼神詮釋得很棒，那個印象一直在我頭腦裡。」因此看了劇本就鎖定找他演出。
李銘順、朱軒洋扮一對警察搭檔，朱軒洋被公認是「動作擔當」，從6層樓高跳樓也是親自上陣，一幕跳河追屍袋的戲，朱軒洋說救難隊實際帶他游泳1次：「他們跟我說河裡真的常撈到屍塊，那次之後我就抱著敬畏的心，對特效屍塊也不會恐懼。」李銘順非常看好朱軒洋：「他很耐操，演技碰到問題被虧也不生氣，EQ非常高，以後會很有作為。」周渝民則說朱軒洋在片場滿滿能量，熱血菜鳥警察一角「非朱軒洋不可」，如果玩密室逃脫要挑搭檔，他一定選朱軒洋，「體力活我真的很懶，給軒洋去衝。」
張榕容身穿性感亮片洋裝微露酥胸，嚇得曾敬驊羞喊：「我以為是假的。」劇中張榕容飾演警隊空降高官，耍權謀擠走李銘順，雖然劇組充滿陽剛味，但拍到後來大家感情如同家人，「軒洋跟我都是白羊座，我們溝通很有趣，在他身上看到我的影子，可以奴役軒洋、敬驊去拿餅乾也滿快樂的。」飾演反派的曾敬驊看到身布血漿的屍體演員滿滿心疼：「我的角色不應該覺得那些血很噁心，但是特效妝演員真的很慘，要躺在片場幾小時甚至一整天。」
曾敬驊和《做工的人》的「爸爸」李銘順在劇中戲分沒有交集，但李銘順預告曾敬驊這次演個紈褲子弟，會讓觀眾耳目一新，而對於《做工的人》是金鐘入圍大熱門，李銘順說：「一部戲得到喜歡已經成功，有沒有入圍是紅利，隨緣吧。」接種2劑疫苗的他4日將回新加坡工作，年底才返台。《逆局》將於9月3日起每周五於愛奇藝國際站播出，晚間8點更新，9月4日緯來電影台晚間9點播出。
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