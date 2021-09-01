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《俗女2》天心被家暴眼角黑一片　謝盈萱顧屁孩情緒崩潰

▲天心在《俗女2》中華麗登場，沒想到疑似有婚姻問題。（圖／翻攝CATCHPLAY+）
▲天心在《俗女2》中華麗登場，沒想到疑似有婚姻問題。（圖／翻攝CATCHPLAY+）

娛樂中心/綜合報導

2021-09-01 15:57:12

天心客串《俗女養成記2》飾演陳嘉玲大表姐洪育萱，上週（29日）播出第4帖，她穿碎花洋裝華麗出場，還撂韓文「安捏喲哈say喲（您好）」，帶著兒子出現在陳嘉玲家，之後直搗陳嘉玲的房間，喊著說要躺下休息，結果她一摘下墨鏡，眼角上竟有一大塊瘀青，讓觀眾看了好心疼，紛紛猜測可能是遭到家暴。

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▲天心在劇中疑似被家暴，眼角上有大片瘀青傷痕。
▲天心在劇中疑似被家暴，眼角上有大片瘀青傷痕。（圖／翻攝CATCHPLAY+）
▲謝盈萱在劇中代替天心照顧兒子，沒想到讓她超崩潰。
▲謝盈萱在劇中代替天心照顧兒子，沒想到讓她超崩潰。（圖／翻攝CATCHPLAY+）
▲陳嘉玲（左：謝盈萱飾）與蔡永森（右：藍葦華飾）為了照顧小孩一事起爭執。
▲陳嘉玲（左：謝盈萱飾）與蔡永森（右：藍葦華飾）為了照顧小孩一事起爭執。（圖／翻攝愛奇藝國際站）
陳嘉玲為了代替大表姐照顧兒子「豪豪」，跟男友蔡永森用盡心思，無奈小朋友太調皮，半夜睡覺睡到一半不見、吃早餐時狂擠一大堆番茄醬，讓陳嘉玲最氣的事，豪豪居然亂動她電腦誤刪檔案，讓她情緒失控崩潰大罵髒話。（編輯：張雅雯）

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