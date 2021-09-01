《俗女2》天心被家暴眼角黑一片　謝盈萱顧屁孩情緒崩潰

天心客串《俗女養成記2》飾演陳嘉玲大表姐洪育萱，上週（29日）播出第4帖，她穿碎花洋裝華麗出場，還撂韓文「安捏喲哈say喲（您好）」，帶著兒子出現在陳嘉玲家，之後直搗陳嘉玲的房間，喊著說要躺下休息，結果她一摘下墨鏡，眼角上竟有一大塊瘀青，讓觀眾看了好心疼，紛紛猜測可能是遭到家暴。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲天心在劇中疑似被家暴，眼角上有大片瘀青傷痕。（圖／翻攝CATCHPLAY+）×▲天心在劇中疑似被家暴，眼角上有大片瘀青傷痕。（圖／翻攝CATCHPLAY+）▲謝盈萱在劇中代替天心照顧兒子，沒想到讓她超崩潰。（圖／翻攝CATCHPLAY+）×▲謝盈萱在劇中代替天心照顧兒子，沒想到讓她超崩潰。（圖／翻攝CATCHPLAY+）▲陳嘉玲（左：謝盈萱飾）與蔡永森（右：藍葦華飾）為了照顧小孩一事起爭執。（圖／翻攝愛奇藝國際站）×▲陳嘉玲（左：謝盈萱飾）與蔡永森（右：藍葦華飾）為了照顧小孩一事起爭執。（圖／翻攝愛奇藝國際站）陳嘉玲為了代替大表姐照顧兒子「豪豪」，跟男友蔡永森用盡心思，無奈小朋友太調皮，半夜睡覺睡到一半不見、吃早餐時狂擠一大堆番茄醬，讓陳嘉玲最氣的事，豪豪居然亂動她電腦誤刪檔案，讓她情緒失控崩潰大罵髒話。（編輯：張雅雯）李國毅發威創《俗女2》收視 公布小嘉玲「耳邊呢喃」陳竹昇自肥找許芳宜扮初戀 被篡位《俗女2》人氣王謝盈萱踏進40歲 幸運遇到《俗女》陳嘉玲