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好食券需數位綁定　經部研擬補助攤商半年手續費

▲搭配振興五倍券，經濟部推400萬份適用於餐飲場所的好食券，前提是要先數位綁定，部長王美花表示，正研擬補助攤商6個月數位交易手續費，鼓勵攤商採用數位交易。圖為攤商整理工具準備上工。（中央社檔案照片）
▲搭配振興五倍券，經濟部推400萬份適用於餐飲場所的好食券，前提是要先數位綁定，部長王美花表示，正研擬補助攤商6個月數位交易手續費，鼓勵攤商採用數位交易。圖為攤商整理工具準備上工。（中央社檔案照片）

中央社

2021-09-01 16:22:29

（中央社記者梁珮綺台北1日電）搭配振興五倍券上路，經濟部推出400萬份適用於餐飲場所的好食券，前提是要先數位綁定，部長王美花今天接受專訪時表示，正在研擬補助攤商6個月數位交易手續費，鼓勵攤商採用數位交易。

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王美花今天中午接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，暢談紓困後續、振興五倍券規劃、晶片供給等議題，也發表對基本工資是否調漲的想法，最後並談到台電懲處案的處理。

五倍券將在10月上路，使用期限至明年4月30日，採紙本券與數位券2種形式，經濟部則推出400萬份適用於夜市、市場、餐飲場所及糕餅店家的好食券，面額新台幣500元，民眾只要先完成數位綁定，消費500元後就可享有500元回饋。

不過，也因夜市、市場等攤商對數位交易仍有疑慮，王美花說明，攤商最在意的就是稅及手續費，在營業稅的部分，財政部已清楚說明，不會因這段期間營收增加而增加；在手續費的部分，經濟部中部辦公室正在研擬補助攤商6個月數位交易手續費。

王美花表示，後疫情時代，數位交易或數位使用愈來愈頻繁，藉此推廣小商家使用數位交易，目前自治會反應都不錯。

經濟部補充說明，各個夜市與市場自治會長盼中辦主辦抽獎、行銷活動，目前也正在規劃中。

王美花在專訪中透露，最初要推五倍券時，經濟部的立場是只發數位券，不發紙本券，但在行政院討論時，「大家都說台灣現在風土民情不適合」，考量仍有城鄉差距，仍會推紙本券。

她也表示，紙本券一套10張，有5張200元、2張500元及3張1000元，如果要印製百元券，也會增加成本，而紙本券沒有硬性規定要不找零，若商家願意，仍能找零。（編輯：郭無患）1100901

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