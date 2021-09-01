洪都拉斯曾開7年貨車　當臨演一整天酬勞僅600元

55歲的藝人

洪都拉斯踏入演藝圈多年，時常在鏡頭前展現搞笑的一面，綜藝感十足，近來他在林美秀主持的

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《這事有影嘸》中，坦言其實自己演藝之路走得一波三折，還曾當過「大叫一聲死掉」的臨演，儘管只有拿到200元紅包，當下的他卻樂在其中。

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洪都拉斯踏入演藝圈以前，原本是在私人公司上班，再上了3個月的朝九晚五工作後，覺得百般無聊，隨後就在朋友的引薦之下，開始從事電視幕後工作，第2天上班就被找去當臨演，負責「跑過鏡頭大叫一聲死掉」的工作，這樣一顆鏡頭讓他領到200元紅包，一天下來錄了3場領了600元，讓他直呼太好賺，因為那時候雖然薪水很低、工作繁重，但他回憶起來每天都過得開開心心。

這樣邊當幕後，邊跑龍套3個月後，洪都拉斯某一次在路邊被觀眾認出，讓他感覺自己現在也有粉絲，當時充滿自信的他，跑去找王偉忠開口說想轉幕前，卻被對方一口回絕。洪都拉斯頓時覺得夢碎，就選擇離開演藝圈，跑去開貨車、賣羊奶，這一開就是7年。

▲洪都拉斯曾跑去開貨車、賣羊奶。（圖／民視提供）

後來洪都拉斯因為一場棒球賽遇到澎恰恰，對方問他要不要當自己的助理，因為當時的女友鼓勵讓他重新回到演藝圈。跟著澎恰恰、許效舜幾年後，洪都拉斯的演藝路仍不見起色，加上景氣不好，公司經營困難，原本想回頭去開貨車，隨後又因為郭子乾的一通電話參與了節目《全民大悶鍋》，才終於獲得王偉忠的青睞。洪都拉斯持續堅持在表演這條路上，最終也入圍了金鐘獎最佳戲劇男配角，講起人生甘苦談，洪都拉斯鼓勵對演藝圈有夢的年輕人，一定要堅持自己的信念，喜歡就要往前衝。