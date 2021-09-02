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BNT到了！4大疫苗備齊　副作用、不良反應、存貨量一次看

▲台灣已備齊4大廠牌疫苗，除了已經開打的AZ、莫德納、高端，BNT疫苗也在今（2）日早抵台。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣已備齊4大廠牌疫苗，除了已經開打的AZ、莫德納、高端，BNT疫苗也在今（2）日早抵台。（圖／美聯社／達志影像）

記者孫唯容/綜合報導

2021-09-02 10:09:28｜2021-09-02 10:13:24

台灣即將備齊4大廠牌疫苗，除了已經開打的AZ、莫德納、高端，接下來BNT疫苗也在今（2）早抵台，給民眾4種選擇。《NOWnews今日新聞》特別彙整各家疫苗，有何種副作用、不良反應、目前存量，讓您一次輕鬆看懂。

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4大疫苗特性、保護力一次了解

台灣國產的高端屬於次蛋白疫苗，以重組蛋白製造出病毒的棘蛋白，接種後，可讓人體產生免疫效果﹔AZ疫苗需施打2劑，以腺病毒載體，讓運載病毒的棘蛋白基因進入體內製造抗原。

莫德納和BNT疫苗皆需施打2劑，同時都是以mRNA的疫苗技術製作，把製造棘蛋白的mRNA疫苗輸入體內，讓宿主自行製造、生成棘蛋白，進而產生免疫。

專家建議施打莫德納、BNT的民眾，需間隔4週再施打第二劑﹔施打AZ的民眾則需滿8週後，再施打二劑。

民眾仍最關心保護力部分，多數專家表示，施打疫苗主要目的是減緩重症發生率，目前尚無大型研究，是設定所有廠牌的疫苗在同一基準值進行實驗，不過根據數據，莫德納、BNT、AZ接種完整兩劑後，保護力都有高達95％。

高端疫苗則尚未進行三期試驗，沒有明確保護力數據，不過仍被專家證實具有一定保護力效果。多數專家都呼籲，只要打得到的疫苗都具有一定程度的保護力。

▲高端疫苗。（圖/食藥署提供）
▲國產疫苗高端屬於次蛋白疫苗，因尚未進行三期試驗，沒有明確保護力數據。（圖/食藥署提供）

疫苗副作用！AZ血栓為極少數事件、青年接種BNT防心肌炎

不管哪一種疫苗多少都會出現副作用，代表著身體的免疫反應正在激發，新冠肺炎疫苗的副作用，基本多為出現疲勞、發冷、發燒、注射點疼痛、頭痛、關節痛、肌肉痛等。

指揮中心１日表示，台灣已經施打過AZ、莫德納、高端，這3大疫苗基本上在注射後無論是全身或局部不適，都是18-49歲較50-64歲或高齡族群容易發生副作用。

AZ疫苗副作用發生的比率在施打第1劑時較大，此時較多民眾會需要尋求醫療協助，有10% 以上無法工作，第2劑接種後2%無法工作。AZ在嚴重不良反應部分，根據統計，施打AZ後發生血栓，主要是在20至40歲族群，不過仍屬於極少數事件，每10萬人中不到1人。

莫德納疫苗則是相反，接種第2劑疫苗時，副作用反應比較大，接種第2劑後，有20%以上無法工作，即便是隔天也有10%以上無法工作。

高端疫苗第1劑接種後，前3個常發生症狀分別為注射部位疼痛 30%、疲倦 20%、肌肉痛 10%，僅5% 民眾無法工作。

根據國外研究，BNT最常見常的副作用為「注射部位疼痛」，不過嚴重不良反應部分，年輕人接種BNT疫苗後發生心肌炎反應，多數是健康的年輕人，但心肌炎幾乎都能經過治療後痊癒。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣首批BNT疫苗在2日清晨抵台，貨量93.2萬劑。（圖／美聯社／達志影像）

4大疫苗現存量　AZ最多、BNT到貨後居次

目前國內核准施打年齡，莫德納、BNT為12歲以上，AZ為18歲以上，高端則須年滿20歲﹔本次中央將BNT疫苗將以12至17歲學生列為優先施打。

BNT：鴻海、台積電、慈濟共購得1500萬劑，陳時中證實，BNT疫苗已在2日清晨抵台，貨量93.2萬劑，並且首先針對12到17歲的民眾造冊接種，其餘優先提供預約尚未接種過疫苗18到22歲民眾前往1922平台意願登記。

AZ：政府自購1000萬劑AZ疫苗、COVAX配送476萬劑，日本贈送334萬劑，立陶宛、捷克、斯洛伐克各別贈台2萬、3萬與1萬劑，總共抵台的AZ疫苗數量為725.51萬劑，並已施打655萬6653劑。目前國內現有存量，約為143萬劑，陳時中日前宣布，第七輪AZ疫苗施打人年齡層往下至23歲民眾，符合資格者約新增53.4萬人，預計9月9日開始施打，今天將施打截止日延長到9月12日。

莫德納：自購505萬劑，美國贈送250萬劑，已抵台的有399.92萬劑，已接種372萬3389劑，國內現有存量，約為42.5萬劑，並優先給1到3類醫療人員接種。雖然歐美建議莫德納間隔時間僅需4週，不過指揮中心參考世界衛生組織建議，及英國、加拿大的施打措施，將間隔時間拉長至10至12週，目前不少接種完第1劑的民眾仍在等待第2劑莫德納。

高端：中央購買500萬劑，已接種64萬8678劑，國內現有存量為21.8萬劑。

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