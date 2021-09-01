台灣難倖免！中國投資逾60國港口　兵不血刃控制全球咽喉

美國智庫在7月時一項報告，對中資入侵高雄港再度發出警告，引發各方關注中資掌握港口資產對全球供應鏈造成的影響。美國媒體指出，中國港口實力在近20年「發展迅猛」，更以「兵不血刃」的方式，控制了全球戰略咽喉。





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《美國之音》31日報導以8月初，中國寧波港一名員工被發現感染新冠肺炎，進而讓全球航運業動盪為例，指出全球供應鏈之脆弱，以及港口在當今世界經濟中的重要性。全球貿易有80%需要仰賴海運完成，港口又是海運的節點，而中國在本土坐擁了世界十大港口中的7個，且已經在至少60多個國家有國有企業投資、興建援建或租賃港口。其中一些位於海上貿易的關鍵地點，讓北京在不用一兵一卒、一船一艦、兵不血刃的情況下獲得戰略支配地位。





報導中列舉數個港口案例，像是位於有「海上十字路口」之稱的愛琴海的希臘比雷埃夫斯港，早在2016年被中國最大的遠洋運輸公司「中國遠洋運輸公司」（COSCO，中遠集團）收購管理權。中遠最近又將手伸向德國漢堡港(Port of Hamburg)，入股德國第一大港的談判很可能即將完成。漢堡港是歐洲最大的鐵路港口，更是最重要的外貿中心之一，而在漢堡港的官網上，不但能看見中文版本，更寫出了「這一歐洲最大的鐵路港口在通往中國的新絲綢之路上發揮著關鍵作用」。





中國在海外投資的國際港口數量眾多，港口實力在近20年「發展迅猛」，中國最大港口業務公司之一「招商局集團公司」官網指出，在2000年，中企經營的海外港口不到10個，但是截至到2019年，中國在海外以收購、投資承建援建和租賃等形式完成的項目總計已多達101個、遍布世界6大洲。





從中國港口企業官網資料、官方媒體報導等公開資料顯示，中國收購、承建、或租賃港口泊位等投資活動至少遍及63個國家。招商局集團僅僅在去年就完成了位於歐洲、中東及加勒比等地區8個優質碼頭的股權交割，使該集團全球港口佈局拓展至27個國家。中遠集團官網資料也顯示，截至到今年6月，該集團在全球36個港口運營及管理357個泊位，其中210個為集裝箱泊位，碼頭組合遍布東南亞、中東、歐洲、南美洲和地中海等。





▲中國一帶一路主力軍「中國遠洋運輸集團」在全球36個港口運營及管理357個泊位。（圖／美聯社／達志影像）

有觀察人士指出，港口不僅是船舶來往的停靠之地，還直接涉及到一個國家的進出口權、貿易往來，關係到造船、陸地運輸、電網等等一系列基礎設施建設和經濟政策。華盛頓智庫《捍衛民主基金會》(Foundation for Defense of Democracies)研究員克雷格·辛格爾頓（Craig Singleton）表示，中國在全球戰略核心是在具有重要地緣戰略意義的國家建立港口，包括海上咽喉要道國家。而這些港口聯繫使北京不僅可以在港口所在國施加政治影響，甚至也能對周邊國家施加政治影響。





這也解釋了為何習近平如此重視港口，中國官方近來公開報導顯示，從2013年開始，習近平幾乎每年都要走訪一個港口，包括去年三月在疫情十分嚴重時，仍到寧波舟山港進行考察，以及2019年訪問希臘比雷埃夫斯港，中共中央委員會機關刊物《求是》更指出，「在習近平心中，港口始終有著沈甸甸的份量。」





商業港口被認為具有軍用和民用的雙重性，可以被升級用於軍事目的。中國第一海外軍事基地就是建立在扼守紅海和蘇伊士運河的入口「吉布提港」。美國非洲司令部司令湯森（Stephen Townsend）上將曾透露，中國正努力在非洲西海岸建立一個能夠停泊潛艦或航母的大型海軍港口，並且已經和當地一些國家進行接觸。辛格爾頓也表示，中國擴張最終有可能使其有能力在中國所控港口附近海域，限制美國海軍的活動，讓中國具有影響美國海軍應對世界各地危機的能力。





而台灣也早在2018年報出，疑似有中資滲透台灣高雄港一事。日本英文雜誌《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）刊出評論，揭露高雄港被找到破口，疑似被中資間接拿走港口經營權，其中牽涉的就是中國一帶一路主力—中遠集團。先前東方海外貨櫃航運公司租下高雄港65及66號碼頭，並由台灣東方海外代理兼連帶保證人。在2017年中遠集團收購香港東方海外，但在宣布併購時，卻沒到高雄港。《日經亞洲評論》當時指出，台灣默許中國國企接管港口區，中資滲透高雄港的疑慮，也逐漸浮上檯面。而美國智庫「2049計劃室」資深主任易思安（Ian Easton）也在今年7月22日發出報告，對中資入侵高雄港再度提出警告。





近年來美國對中國提高警覺，且中國通過了一系列個資保護法、網路安全法、數據安全法，讓企業必須上交數據給中國政府，種種原因讓中資滲透高雄港一事時隔3年再度受到重視。再加上，近年來許多國家也見識到「一帶一路」僅是「糖衣陷阱」，在小國紛紛賠上港口或是基建，徒留大筆債務，卻讓中國取得戰略位置，也讓全球對於中國國企取得重要港口是愈來愈敏感。



