打完疫苗才能餐廳內用？泰國收回政策、亞洲各國態度綜觀

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目前，泰國政府尚未針對為何臨時改變方針進行回應，但《椰子網》指出，目前泰國完整疫苗施打率仍很低，且不清楚曼谷數萬間大大小小的餐館是否有能力審查顧客接種證明。根據《Our World In Data》統計，截至8月30日，泰國一劑施打率33.5%、二劑施打率僅有11.1%，若要求餐廳內用需完整施打疫苗，僅有極少部分人能適用，經濟效益將受限，反而可能徒增餐廳困擾。
目前，亞洲首先全面實施「疫苗者有別」措施的國家屬於新加坡。新加坡目前施打率已經突破8成居亞洲之冠，當局於8月10日起逐步開放防疫措施，針對兩劑疫苗接種者鬆綁餐聽內用、健身房運動及群聚人數限制。由於新加坡疫苗施打率高，政策施行對經濟復甦成效更顯著，同時也能兼顧防疫需求，再加上國家規模小管理較容易，民眾普遍對政府防疫措施信任度高、配合度也高，因此推行上不像在歐洲面臨較大的反彈。
韓國先前為了刺激民眾施打疫苗意願也曾祭出不用戴口罩、開放使用游泳池等優惠，儘管在疫情升溫後收緊，但韓國當局8月底又宣布放寬疫苗接種者群聚人數限制至4人。馬來西亞也於8月20日放寬完整接種者餐廳內用；印尼也於8月初開放雅加達等部分城市已經接種一劑的民眾可以上商場逛街。
隨著各國施打率逐漸提升，為了在防疫原則下適度回歸正常生活，「打疫苗者有別」的政策成為許多政府思考的方向。然而，類似政策在各國掀起諸多爭議。有民眾擔心此舉將對未打疫苗者形成歧視、間接剝奪疫苗接種選擇權，如法國民眾就因不滿「健康通行證」推行而上街遊行。此外，這項政策也導致「偽造疫苗証明」的亂象，除了增加餐廳經營者的困擾，更把審查負擔轉移到業者身上，餐廳與顧客發生糾紛事件也因此頻生。
台灣近來疫情趨緩，餐廳也重新開放內用，但仍須遵守容流量限制、落實梅花座及隔板等防疫措施。待未來施打率逐漸提高後，也可能會考慮採取「打疫苗者有別」的策略並放寬戴口罩規定，讓生活回到前疫情時代的正軌上。不過，綜觀目前多國面臨的問題，如何兼顧經濟、防疫、人權並考慮執行面的實務問題，建立一個機制簡化檢查疫苗接種證明流程，將是一項挑戰。
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