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打完疫苗才能餐廳內用？泰國收回政策、亞洲各國態度綜觀

▲泰國餐廳示意圖。（圖／shutterstock）
▲泰國餐廳示意圖。（圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-09-02 01:00:00

《四方報》報導，泰國疫情這兩週逐漸趨緩，為了平衡經濟需求，當局上週宣布曼谷及其他29個疫情較嚴重的省份於9月1日起微解封，並宣布打過兩劑疫苗的民眾可以於餐廳內用。不過，這項政策隨後被取消，媒體猜測可能與泰國目前疫苗施打率過低且執行上較困難所致。「打疫苗者有別」政策成為全球趨勢，目前這項政策存在哪些爭議？亞洲有哪些國家採用？以下帶你一次了解。

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泰國政府上週宣布，1日起包括美容院、按摩店和公共公園等可以開放，百貨公司內大部分的商店也可以開始營運至晚上8點。電影院、卡拉OK、健身房和游泳池等場所則仍未開放。當局也宣布重新開放餐廳內用，但表示民眾需出示「兩劑疫苗接種證明」或陰性篩檢證明才能入內用餐。然而，這項政策如今卻大轉彎。泰國皇室公報（Royal Gazette）本週釋出的規定未提及需出示疫苗証明，只表示餐廳需視情況維持50%至75%的容流量才可開放內用。

目前，泰國政府尚未針對為何臨時改變方針進行回應，但《椰子網》指出，目前泰國完整疫苗施打率仍很低，且不清楚曼谷數萬間大大小小的餐館是否有能力審查顧客接種證明。根據《Our World In Data》統計，截至8月30日，泰國一劑施打率33.5%、二劑施打率僅有11.1%，若要求餐廳內用需完整施打疫苗，僅有極少部分人能適用，經濟效益將受限，反而可能徒增餐廳困擾。

目前，亞洲首先全面實施「疫苗者有別」措施的國家屬於新加坡。新加坡目前施打率已經突破8成居亞洲之冠，當局於8月10日起逐步開放防疫措施，針對兩劑疫苗接種者鬆綁餐聽內用、健身房運動及群聚人數限制。由於新加坡疫苗施打率高，政策施行對經濟復甦成效更顯著，同時也能兼顧防疫需求，再加上國家規模小管理較容易，民眾普遍對政府防疫措施信任度高、配合度也高，因此推行上不像在歐洲面臨較大的反彈。

韓國先前為了刺激民眾施打疫苗意願也曾祭出不用戴口罩、開放使用游泳池等優惠，儘管在疫情升溫後收緊，但韓國當局8月底又宣布放寬疫苗接種者群聚人數限制至4人馬來西亞也於8月20日放寬完整接種者餐廳內用；印尼也於8月初開放雅加達等部分城市已經接種一劑的民眾可以上商場逛街。

隨著各國施打率逐漸提升，為了在防疫原則下適度回歸正常生活，「打疫苗者有別」的政策成為許多政府思考的方向。然而，類似政策在各國掀起諸多爭議。有民眾擔心此舉將對未打疫苗者形成歧視、間接剝奪疫苗接種選擇權，如法國民眾就因不滿「健康通行證」推行而上街遊行。此外，這項政策也導致「偽造疫苗証明」的亂象，除了增加餐廳經營者的困擾，更把審查負擔轉移到業者身上，餐廳與顧客發生糾紛事件也因此頻生。

台灣近來疫情趨緩，餐廳也重新開放內用，但仍須遵守容流量限制、落實梅花座及隔板等防疫措施。待未來施打率逐漸提高後，也可能會考慮採取「打疫苗者有別」的策略並放寬戴口罩規定，讓生活回到前疫情時代的正軌上。不過，綜觀目前多國面臨的問題，如何兼顧經濟、防疫、人權並考慮執行面的實務問題，建立一個機制簡化檢查疫苗接種證明流程，將是一項挑戰。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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