名家論壇》沈榮欽／中國正在掀起「新文革」浪潮

【本文由沈榮欽授權刊登】





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一篇署名「李光滿冰點時評」的評論，因為獲得人民日報社的人民網、新華社的新華網、中央廣播電視總台的央視網、解放軍報社的中國軍網、光明日報社的光明網、中國青年報社的中青在線、中新網、人民日報旗下環球網等眾多官媒在重要版面同時轉載（*），顯然是出自共產黨中央下令，讓許多人感到非比尋常，一夜之間成為中國最受矚目的文章。





這篇《每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！》文章激起熱議的原因，還在於內容用詞之辛辣，讓許多人聯想到1965年11月10日，在毛澤東的指示下，姚文元在《文匯報》上發表《評新編歷史劇〈海瑞罷官〉》，隔年便發生文化大革命。





之所以有這樣的聯想，主要是因為以下三段內容：





「從螞蟻上市被叫停，到中央整頓經濟秩序、反壟斷，到阿里被罰182億元和滴滴被查，到中央隆重紀念建黨100週年，提出走共同富裕道路，以及最近對娛樂圈亂象的一系列整治動作，都在告訴我們，中國正在發生重大變化，從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命。這是一次從資本集團向人民群眾的回歸，這是一次以資本為中心向以人民為中心的變革。因此，這是一場政治變革，人民正在重新成為這場變革的主體，所有阻擋這場以人民為中心變革的都將被拋棄。這場深刻的變革也是一次回歸，向著中國共產黨的初心回歸，向著以人民為中心回歸，向著社會主義本質回歸。





這次變革將蕩滌一切塵埃，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地，紅色回歸，英雄回歸，血性回歸。因此我們需要治理一切文化亂象，建設鮮活、健康、陽剛、強悍、以人民為本的文化，我們需要打擊資本市場上大資本操縱、平台壟斷通吃、劣幣驅逐良幣的亂象，引導資金流向實體企業、流向高科技企業、流向製造業，當前正在進行的從治理培訓機構、學區房開始的治理教育亂象，讓教育真正回歸平民化、公平性，使普通人有向上流動的空間，未來還要治理高房價、高醫療費，徹底剷平教育、醫療、住房三座大山。雖然我們不搞殺富濟貧，但需要切實解決富者愈富、貧者愈貧的收入差距越來越大的問題，共同富裕是要讓普通勞動者在社會財富分配中能夠獲得更多收入。這次變革將給我們社會帶來一系列新的氣象，當前對娛樂圈、文藝圈、影視圈的整治力度還遠遠不夠，要使用一切手段打擊當前社會上存在的各種追星、飯圈現象，徹底杜絕社會性格中的娘炮和小鮮肉現象，真正讓娛樂圈、文藝圈、影視圈風正、氣正，我們的各類文學藝術工作者、影視工作者都要下基層，讓普通勞動者、普通老百姓成為文學藝術的主人翁和主角。





當前中國面臨著越來越嚴峻複雜的國際環境，美國正在對中國實施越來越嚴厲的軍事威脅、經濟及科技封鎖、金融打擊、政治及外交圍剿，正在對中國發動生物戰、網絡戰、輿論戰、太空戰，力度越來越大地通過中國內部的第五縱隊對中國發動顏色革命。如果這個時候，我們還要依靠那些大資本家作為反帝國主義、反霸權主義的主力、還在迎合美國的奶頭樂戰略，讓我們的青年一代失去強悍和陽剛的雄風，那麼我們不用敵人來打就自己先倒下了，就像當年蘇聯一樣，任國家崩潰、任國家財富被洗劫、任人民陷入深重災難。因此當前我們中國正在發生的這場深刻變革，正是為了應對當前嚴峻而復雜的國際形勢，正是為了應對美國已經開始對中國發動的野蠻而兇猛的攻擊。」





與此同時，中國開始對線上遊戲開鍘，規定網路遊戲商只可在週五、週末和假日的每晚8時至9時，向未成年人提供1小時的遊戲服務。





雖然許多人認為時空背景與社會經濟條件已經大不相同，習近平再度發動文革的可能性微乎其微；但是最近中國的各種整頓，並不只是將資金導回製造業的經濟動機，或是黨中央要壟斷大數據的控制動機這麼簡單，習近平不可能不知道這些管制緊縮對經濟的傷害，大舉對服務業開刀，只會令中國的青年就業率雪上加霜；在「共同富裕」、「三次分配」口號下，從補教、趙薇到線上遊戲，都超出了傳統上國家控制生產資源與資料的範疇，而進入意識形態鬥爭的領域，這是令許多人感到不安的原因，並且也令人懷疑二十大習近平連任後，是否會對黨內妥協而減少瘋狂的舉措。





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●作者：沈榮欽／加拿大約克大學副教授





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