接見東奧台灣隊　蔡英文宣布2024巴黎奧運黃金計畫

東京奧運台灣代表隊獲得有史以來最佳成績，國人為之振奮。總統蔡英文今（1）日偕同副總統賴清德、行政院長蘇貞昌於總統府接見代表團。蔡英文表示，政府會繼續推動黃金計畫，希望大家帶著今年夏天的感動，繼續做選手後盾；賴清德則說，他最想說的就是感謝，因為台灣隊在疫情當中凝聚了國人；蘇貞昌則說，每一個選手不驕不餒、不亢不卑，展現台灣好子弟的好志氣，請大家繼續加油，讓台灣發光發熱。蔡英文致贈代表團一卡通公司特別製作的「Taiwan in」紀念卡，以及「Taiwan #1」客製背包，希望選手把獎牌都背回來；蘇貞昌也致贈選手衝衝衝碗、燜燒罐，希望選手吃飽再衝。

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▲蔡英文致贈台灣隊特製「Taiwan IN」一卡通。（圖／總統府提供）

× ▲蔡英文致贈台灣隊特製「Taiwan IN」一卡通。（圖／總統府提供）

▲蔡英文致贈台灣代表團「Taiwan #1」背包。（圖／總統府提供）

× ▲蔡英文致贈台灣代表團「Taiwan #1」背包。（圖／總統府提供）

蔡英文今日與賴清德、蘇貞昌於總統府內接見我國奧運代表團，蔡英文致詞時表示，歡迎大家到總統府來，有些人可能因為在2017年台北世大運、2018雅加達亞運拿下好成績，所以來過總統府了。這一次在電視上看到大家表現，日前也透過視訊跟各位一起談一談心得，還有聽取種種建議，「我看到在賽場上，大家都是英姿煥發，視訊會議時好像你們年紀都小很多，比較活潑，今天在現場看到各位，感覺到各位身材都很好」。

蔡英文說，她要大大恭喜、感謝大家，這次東京奧運締造史無前例的好成績不是偶然，是長期的付出跟集體的努力才有的成績。記得2018年亞運前自己到國訓中心和4位選手吃飯，4位選手都拿到亞運金牌，這次在奧運也都拿下獎牌，他們是舉重女神郭婞淳、羽球世界球后戴資穎、鞍馬王子李智凱、空手道小清新文姿云。

蔡英文也說，前陣子透過視訊聽各位選手分享心得，這次奧運過後，台灣人都有感覺，我們的體育選手不但認真努力，且有世界級實力，還有自信，更能展現出運動家風範。不論輸贏每一位參賽的選手都是心目中的台灣英雄，都是台灣驕傲，每一個項目的教練，我們也都要謝謝，運動防護員、物理治療師、代表團、醫師大家也要給他們掌聲，還有代表團後勤人員、默默付出的陪練員、登上奧運殿堂執法的裁判，請大家都謝謝他們。

蔡英文也說，她要再一次肯定教育部體育署這幾年積極改善國訓中心場館、擴充運動科學團隊規模，也透過黃金計畫提供選手們量身訂做的支援團隊，這樣重要的政策，前後兩任行政院長 賴清德跟蘇貞昌都是關鍵推手。

蔡英文也說，她要向大家宣布，邁向2024巴黎奧運，黃金計畫會持續，國訓中心會持續升級，對選手的後勤支持只會增加不會減少，也非常期待不論企業界還是協會，都可以跟政府一起為選手創造更好體育環境，不只是頂尖選手，基層選手與運動環境等也都要應投入。東京奧運不會只是一時的熱潮，而是所有台灣人更投入運動、更關注運動的開始。

賴清德則說，今天能夠在總統府，陪同蔡英文歡迎所有英雄凱旋，這是他內心無上的光榮，為了準備今天下午致詞，坦白說他在昨天晚上很早就坐在書桌前面埋首寫致詞稿，因為選手的成績有史以來最好、得獎項目是最多元的，也最凝聚國人的心，特別是在疫情當中，選手穩定了整個台灣社會。

賴清德說，他不希望今天致詞掛一漏萬，不希望講錯話、記錯名字，希望他的致詞正確完整，因為他是標準運動迷，對選手的表現有滿滿感動，所以他昨天在寫稿時下筆如行雲流水，早上拿起來看也非常滿意，但沒想到剛剛走過來的時候卻忘了帶演講稿，不過自己完全記得所寫的。

賴清德說，儘管寫了千言萬語，但主要是要凸顯2個字，就是感謝，感謝每一位奧運英雄長年辛苦訓練，連家人都不得見，感謝選手精彩表現，讓台灣在世界被看見，也感謝教練、後援團隊、中華奧委會、體委會，「我衷心希望平平安安、健健康康，再度為台灣爭光」。

蘇貞昌則說，今天蔡英文在總統府為台灣英雄開凱旋派對，感到非常高興，中華奧會主席林鴻道與所有選手，帶著東京奧運最好的成績回來，在總統面前一起享受最光榮的時刻。他說，今年所有台灣人因為東京奧運有很不同的夏天，大家緊盯奧運、談的都是奧運選手優異表現，讓台灣人倍感振奮。

蘇貞昌說，此次不只是史上最好成績，而是各位不驕不餒、不亢不卑，展現台灣好子弟的好志氣，也在每一個場合表現認同台灣、熱愛台灣的精神，讓世界更看見台灣。所以今天總統府特別用這樣的凱旋派對來歡迎大家，他要表示政府一定持續支持台灣所有好子弟，在各項比賽拿到好成績，這個支持是從各方面為大家加油，不只是2024巴黎奧運，每一場比賽都是，請大家繼續加油，讓台灣發光發熱，讓台灣人以選手為典範。