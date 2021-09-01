高雄新亮點　綠園道愛河景觀橋完工

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愛河景觀橋為行人及自行車共用的景觀橋(長90公尺，最寬達13.6公尺)，運用地形及地景方式將鐵道意象原有意象和大地藝術結合並延續歷史軌跡，主橋燈光設計呼應高雄作為海洋城市的浪漫與熱情，平日以代表海洋生物的暖黃光呈現，假日則以代表海洋的藍色、代表珊瑚的粉色燈光交錯變化，藉由多元的照明變化營造海洋氛圍，橋上亦種植大王仙丹、洋紅仙丹綠化增添盎然生機，提供文藝休憩的河畔風情。
新工處表示，園道工程完工後可重新縫合都市紋理，消弭鐵路沿線兩側地區發展的阻隔，帶動沿線周邊土地整合利用，創造交通便利與自然生態環境等諸多效益，提升高雄都市景觀意象，藉由城市空間的改造，拉近了民眾與城市間的距離，讓民眾體驗園道風貌及鐵路地下化後所帶來更生態環保兼具舒適便利的宜居城市。
陳其邁也指出，這個舊鐵橋過去是台鐵火車在走，以往每當經過這裡時，火車已放慢速度，就知道三塊厝快到，也馬上要抵達終點站高雄火車站，鐵路地下化以後人和單車都可以走在這條橋上，看著愛河上的城市風景，延續歷史、別有風情，寫下高雄與記憶的新頁。
高雄綠園道從2006年開始高雄鐵路地下化工程，如今愛河景觀橋在8月底如期完工，從左營到鳳山區全長15公里，以帝冠式舊火車站為歷史地標，打造鳳山、左營雙城意象，左營段保留日治時期島式月台、雙城廣場及古道，沿線打造許多主題廣場，騎自行車道可從左營直通鳳山。