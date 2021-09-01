BNT疫苗上機照曝光！已從歐洲啟運　2日清晨抵台

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上海復星醫藥於下午13時左右，在官方微博上表示，由復星醫藥提供給台灣的第一批mRNA疫苗复必泰（BNT162b2）已在9月1日從歐洲啟運，首批93.2萬劑將運往桃園機場，這批疫苗由BioNTech工廠生產，並貼出疫苗們裝箱載運準備上機的照片。
資深媒體人黃暐瀚稍早在臉書上，轉發上海復星醫藥的微博照片，指出要前往台灣的疫苗已經上機，有關瓶身以及盒裝的字樣，和他先前掌握的相去不遠。
黃暐瀚說，瓶身會有「新型冠状病毒mRNA疫苗」、「COVID-19 mRNA Vaccine」的字樣，盒裝則有「复必泰」、「新型冠状病毒mRNA疫苗」、「COVID-19 mRNA Vaccine」以及「BioNTech FOSUN PHARMA 复星医药」。
不過針對疫苗數量，黃暐瀚表示和他掌握的195萬劑有所差距，因明天到貨約有94萬劑，加上下週的91萬劑，總數只有185萬劑。至於9月中還會有自購的首兩批疫苗，瓶身跟包裝可能也會與這兩批不同。
儘管數量有所差距，加上瓶身包裝會顯示簡體字，黃暐瀚仍強調「疫苗能來，很開心」，他說，這是「德國疫苗」，大家其實不用有那麼多的內心小劇場，提升施打率，對抗疫情，讓大家早日恢復正常生活，才是正辦。
有關瓶身標示，指揮中心日前表示，這批復星公司另案代理本要銷往他處的疫苗，在外盒包裝印有復必泰的品名，瓶身上則有復星醫藥等中文字樣，雖然這與原約定的標示方式不同，但政府仍願意積極爭取這批可以提早到來的疫苗，且這批疫苗仍為原廠製造、包裝並直送台灣，只要確保疫苗品質安全無虞，當可在標示方式上給予彈性，所以政府接受可以照原來印的標示供貨，以利爭取這批疫苗早日供應國人使用。