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開學首日視察校園　侯友宜：防疫一刻不能疏忽

▲新北市長侯友宜今日中午11點多也特前往板橋新埔國中巡視校園防疫的情形，叮囑師生落實防疫措施。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今日中午11點多也特前往板橋新埔國中巡視校園防疫的情形，叮囑師生落實防疫措施。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-01 17:28:19

全國高中職以下的學校今（1）日開學，學生們睽違3個多月重返校園實體上課；新北市長侯友宜主持市政會議時強調，校園防疫一刻不能疏忽，要求各校落實防疫作為，確保學生健康，讓家長安心把孩子交給學校。

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侯友宜表示，目前新北市教師的疫苗施打率達95%以上，尚未接種的教師，也要求必須持快篩陰性證明，方能進入校園，而學生已經3個月未回到校園，校方除了要落實「3級防護、健康5原則」，及做好防疫物資的整備外；課程的安排上，也要因應防疫的指引做出調整，需脫口罩的課程暫不開放。

侯友宜指出，大家最關心的孩子們的用餐，一定採取一個隔板，不共食、不分菜，同時也不可以交談，讓孩子們在用餐的過程當中，能夠落實防疫，我也會到學校去看孩子們用餐的情形；至於包括飲水，都是要用以杯來就水，不可以用手、用口來就水，這些都是在防疫裡面非常重要的一環。

侯友宜說，廚餘的部分，我們用惜食減量、瀝乾堆肥的方式，交給環保局做好環境垃圾的掌控，讓安全無虞的午餐廚餘，都能夠得到適當的處理；也提醒師長們，務必要細心、耐心、用心教導學生遵守防疫規定，並以科技通訊的方式與家長做好聯繫，共同打造安全、安心的校園環境。

侯友宜今日中午11點多也特前往板橋新埔國中巡視校園防疫的情形，叮囑師生落實防疫措施；新埔國中校長郭月秀補充，配合市府開學防疫的新措施，教職員工須接種疫苗14天或提供3日內得快篩陰性證明才能入校，另開學前也已備妥午餐隔板，以有效阻隔飛沫的傳染，讓孩童們安心用餐。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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