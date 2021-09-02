梁佑南遭控道德綁架　1句「不會下廚很丟臉」傷透女兒　

居家防疫期間，讓許多父母與孩子多了許多相處時光，卻也因此產生更多衝突，藝人梁佑南近來在節目《聽媽媽的話》上，透露因為自己個性急，對女兒方琦時常用命令的態度說話，方琦不甘被媽媽當女傭，控訴她道德綁架，還爆料媽媽曾怒罵她不會煮菜很丟臉，母女倆針鋒相對，讓所有來賓捏一把冷汗。

我是廣告 請繼續往下閱讀

梁佑南透露每次在廚房張羅晚餐，又熱又忙，女兒總是坐在沙發看電視，不來幫忙，累積久了竟產生報復女兒的心態，認為其他家務事就是要由她負擔。方琦則反控媽媽才是「沙發馬鈴薯」，茶來伸手，自己像是跑腿女傭，梁佑南一聽竟開嗆：「妳小時候泡奶、洗奶瓶還不是都我在做，叫妳拿杯水而已，妳現在是怎樣？」火藥味濃厚。

▲方琦不滿媽媽總是用命令的口氣說話。（圖／年代提供）

方琦解釋知道媽媽很辛苦，也有想要幫忙，但因為雙方個性都很急，才沒辦法好好溝通，她爆料有次興沖沖邀請媽媽一起參加親子做菜節目，媽媽卻回：「去什麼去，妳又不會做菜，都幾歲了，丟不丟臉啊！」讓她內心很受傷。最後梁佑南表示會改善急躁的脾氣，也希望女兒多多包容，方琦也願意多站在媽媽角度思考，可見母女倆雖吵吵鬧鬧，但深愛彼此。