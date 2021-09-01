中職／兄弟隊長王威晨回歸　上場前跟老爸致意

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以下為王威晨臉書：
威晨說
感謝所有的親朋好友給他的關心與訊息
威晨都有收到也都有放在心上
只是前幾天可能無法一一回覆大家
感謝球團 辜董、董事長、領隊上到下
與球隊所有教練隊友行政給威晨的協助
感謝會長與聯盟，以及各隊、各界的關心
也感謝球團與媒體為父親整理那麼多的影片和報導
很抱歉在這幾個月許多前輩問到父親狀況時
威晨也都只是簡單的以「還在治療」等提到
因為父親不希望麻煩到大家、讓大家擔心
也要向媒體朋友們致歉
許多媒體朋友們與父親也有著深厚的交情
威晨知道大家也都很關心父親的狀況
同樣也都很關心威晨的狀況和心情
但很抱歉威晨暫時可能還無法接受訪問
威晨回到球場的時間想暫時先專注在場上
之後一定會再好好的跟大家談起父親的故事
威晨與母親及家人討論過後
會遵從過往家裡天主教的方式打理
威晨也會先回到球隊訓練、比賽
之後會再與家人討論視需求後做安排
失去摯親的痛是永遠無法完全痊癒的
只能靠著時間慢慢的去變成一種力量
但有些人是會在悲傷中變得更堅強的
威晨也希望讓隊友們的陪伴
和球迷們的支持聲與吶喊聲
能帶給威晨更快的復元、更多的快樂與動力
父親在最後也一直是這麼希望的
因為是棒球讓威晨與父親有更多的相處與回憶
也因為棒球是威晨和父親共同的摯愛和快樂
站到棒球場上，能讓威晨暫時忘卻煩惱
站到棒球場上，跟父親的回憶充滿能量
「因為我真的很喜歡打棒球」