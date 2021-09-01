中國藝人接連出事　社死與塌房等流行語再走紅

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不少中國流行語、和這些藝人有關的關鍵字，因此成為輿論風口上熱議的話題，更有熱心的網友替不熟悉的人，科普這些關鍵字的出處與意義。
在這波浪潮中，不斷被提及的兩個詞彙是「塌房」與「社死」，雖然並非新詞，然而在這次官方整頓的行動中，卻能夠生動的詮釋一些現象，因此被廣為使用。
跟據公開資訊，「塌房」是「房子塌了」的簡稱，源自於網友會將自己喜歡的明星、作品或電玩遊戲平台等，暱稱為「老家」。而當老家出事了，例如藝人傳緋聞或負面消息，作品被下架，粉絲們就會稱「塌房」。
「塌房」後來也成為一種粉絲之間自嘲的用詞，例如「出了大事了，讓我來看看是誰家的房子塌了？什麼，原來是我家。」
至於「社死」則是「社會性死亡」的簡稱，原是指人被社會忽視、孤立或隔離的情況，後來被用來形容「因為出包而惡名遠播、面子丟盡、名譽盡失，沒有人想與之往來，幾乎等同於被孤立於社會之外的情形。」
涉入性侵事件的吳亦凡、涉嫌逃稅的鄭爽，都被中國網友稱為「社死」。
除了上述兩個詞彙，諷刺鄭爽領天價片酬的計價單位「一爽」，也再次被提起。據網友計算，鄭爽77天領人民幣1.56億元（約新台幣6.7億元），若扣除52天休假，折算成年薪，大約等於人民幣6.4億元，因此將「一爽」訂為6.4億元。
另一方面，吳亦凡過去在選秀節目中的口頭禪「你有Freestyle嗎」、「Skr」，近日也重新在網路上爆紅。（編輯：楊昇儒）1100901