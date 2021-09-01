光實支實付恐不夠！達文西手術動輒數十萬 這保險補缺口
今（2021）年初傳出鴻海創辦人郭台銘高齡94歲的母親，透過達文西微創手術開刀，不到2小時就完成，而且兩天就出院返家，主要因達文西手術傷口小、出血量少且感染風險低，也成為傳統手術之外的新選擇，只是達文西手術費用高昂，即便有住院醫療實支實付保險，也可能面臨不夠賠的情況，因此也只能選擇一般手術。不過，現在有產險業者推出全球首創的「癌症達文西保單」，提供初次罹癌施行達文西手術，不用住院期間可能面臨支付病房、醫療、手術等高額醫療費用的保障，進而提升治療品質。
記者顏真真/台北報導
2021-09-01 18:18:42
達文西手術為目前全球最先進的微創手術系統之一，超過2.4萬篇研究報告指出，運用機械手臂輔助手術可降低手術失血量、術後併發症、縮短住院時間等。目前達文西手術在泌尿科、婦科、一般外科、胸腔外科、大腸直腸科等科別都可運用，包括攝護腺癌、部分腎臟切除術的達文西手術費已獲健保給付。
不過，由於仍有許多達文西手術尚未納入健保給付，民眾需自費負擔手術費用，加上手術設備、醫材使用、病房升等與相關治療費用等，住院期間自費醫療費用對病患來說仍是一筆沉重的負擔。
即便已有住院醫療實支實付保險，但富邦產險指出，由於民眾普遍購買保額不高， 多在10萬至15萬元，而以2019年達文西手術收費金額來看，部分腎切除及根除性前列切除健保有部分支付3-5萬元，仍要自費10多萬元，其他像有的甚至自費高達40萬元，高額醫療費讓人望之卻步。
也因為看到民眾醫療需求，富邦產險攜手機械手臂輔助微創手術技術龍頭公司Intuitive直覺與醫療界共同研發，推出全球首張高端微創手術「癌症達文西保單」，提供初次罹癌施行達文西手術，住院期間可能面臨支付病房、醫療、手術等高額醫療費用的保障，讓保險規畫也能跟上醫療科技。
直覺台灣分公司副總裁暨總經理楊繼盛表示，微創是外科手術的趨勢，機械手臂更在其中扮演重要角色。達文西手術至2020年底全球已累積超過850萬例的手術量，近年的成長更加顯著，藉由這次與富邦產險的合作，將高科技醫療的好處跟享有術後更高的生活品質帶給民眾。