香港歌手何韻詩演唱會前夕　場地無預警遭取消

香港歌手何韻詩是著名泛民主派支持者，一直以來都相當關心社會運動。日前港媒才報導，她因涉嫌國安法，已經遭到執法部門盯上。沒想到今日（1日）又爆出，何韻詩原訂下週要舉辦的演唱會被迫取消，原因是她租用的劇院，臨時取消租借預訂，且未通知何韻詩究竟為何觸犯規定，但何韻詩表示仍會高聲唱、放聲唱。





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綜合港媒報導，何韻詩「你尚未成為的」演唱會原訂於9月6日至12日一連在香港演出7場，門票一開賣就遭到秒殺。不過何韻詩1日在Facebook上表示，香港藝術中心以觸犯場地租借合約為原因，臨時取消他於壽臣劇院的租借，令其演唱會《你尚未成為的》被迫取消。





何韻詩表示，香港藝術中心沒有提供任何證據以及解釋，說明表演在哪方面觸犯此規，儘管一再查問之下，香港藝術中心才回覆表示，「藝術中心管理階層有責任密切注意最新的社會局勢及相關法律。」





對此，何韻詩認為，香港藝術中心並沒有進一步的具體解說，對於香港藝術中心的決定，「我們堅決反對，亦無法認同」。何韻詩指出，香港藝術中心作為支持當代藝術的獨立機構，有效運作至今44年，「如今卻在毫無實質理據的情況下任意剎停已批准的租用資格，在往後的日子要如何走下去及面對公眾？我們保留追究任何因是次臨時取消預訂場地而引致的一切損失的權利。」





何韻詩說，對於未能親身在一個正式演出場地和大家相聚，深感失望，也明白歌迷們的失望，但是「場地，有限，舞台，無限。」將會在再不受場地所限制的線上舞台，如期在9月12日晚上8點進行演出，「正如疫情不能取消春天，音樂是關不住的。有天有地，就有舞台。」





何韻詩近年積極參與政治活動，包括2019年的反送中運動，且是「612人道支援基金」的信託人之一。這項基金於2019年6月中由泛民主派黨派及團體成立，主要透過籌款為反送中抗爭者提供金錢、醫療、法律等援助。港媒在上週報導指出，儘管「612」基金會停止運作，但何韻詩因在香港國安法實施前後的一些言行，涉嫌違反國安法，已經遭到執法部門給盯上。



