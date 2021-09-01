名家論壇》鈕則勳／國民黨為何討人厭？

日前「美麗島電子報」民調顯示，民進黨好感度為47.8%、負向評價44.9%，國民黨好感度29.2%，負向評價59.3%，細部來看，民進黨好感度上升6.5%，負向評價下降5.2%，國民黨好感度上升2.1%，負向評價下降1.3% ; 兩黨雖然好感度皆上升，負向評價都下降，但民進黨都比國民黨上升及下降的幅度都要顯著，為何有此情況？其實不難理解。





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先來看民進黨，對民進黨有利的直接原因為現今疫情已然趨緩，疫苗的到位率漸漸拉升，對執政的民進黨與防疫指揮官陳時中當然會有顯著的正面影響，就算國民黨仍不斷強攻疫苗政策，但只要疫情或控制與有疫苗可打，民眾當然可能原諒民進黨之前疫苗政策失當與防疫不到位。而八月上旬的奧運會，民進黨政府在戴資穎經濟艙事件後，集中精力彌補此被質疑的弱點，總統蔡英文聚焦奧運英雄一波波的造勢，又是軍機護航迎接、又是社群貼文，黨籍立委及黨政高層亦追隨進行整體操作，加上今年奪牌成績特別好，台灣認同感亦順勢拉高，當然都為民進黨好感度增加及負向評價下降創造了機會。





至於國民黨，雖然好感度也有上升，但仍輸民進黨約17%，負評雖有下降，但下降比例不僅比民進黨低，仍然接近六成，這對國民黨確實是明顯的警訊 ; 也努力在監督民進黨施政、緊盯疫苗政策不遺餘力的國民黨，為何在這些數據上仍不盡理想？或許並不在於其監督力道是否夠強，或是在特定議題上有無操作失當，或有沒有明星級的政治人物，而是受限在幾個刻板印象或是無法突破結構性的框架使然。





首先，以刻板印象來說，傳統老派思維或是老人政黨，應是國民黨不被喜歡的主要原因。照理說，國民黨現今在改選主席，候選人爭相提出改革政見，應該有聚焦媒體的機會，或有較大的正面聲量及關注度，但以參選人來看，不是已經當過、搞得2016年總統國會雙雙大敗、又回鍋參選的朱立倫，或是以理論漸長卻毫無治理經驗、只訴求急統派及深藍的張亞中，或是早已退隱江湖、近幾年銷聲匿跡的前彰化縣長卓伯源，他們年齡分別為60歲、66歲及56歲，只有現任主席江啟臣49歲年齡最小。從這樣的年齡結構來看，要讓外界對國民黨有氣象一新之感，談何容易？無怪乎從交叉分析中可發現，國民黨在20多歲族群中的反感度為68%，30多歲族群反感度61.9%。





以現今只訴求黨員的主席選舉戰況來看，回鍋參選的朱立倫似乎獲得較多黨內傳統地方派系及政治人物的支持，漸漸開始產生「西瓜偎大邊」的效應，而以朱立倫現今勝率最高的情況，可能終結僅有十七個月、中壯派世代交替的情況、讓老Ｋ又走回「排資論輩、派系共治」的老路，如此要降低老Ｋ討人厭的指數，談何容易？





但有趣的是，日前蘋果新聞網有份朱立倫、江啟臣對戰的民調，江以40.8%的支持度超過朱的38.8%，而該民調中有45.71%是國民黨員，其中高達55.48%挺江，29.9%挺朱 ; 似又能發現倘以社會脈絡來看，江則比朱較能獲得一般性的社會支持，而這也凸顯國民黨黨員的結構和整體的選民結構差距甚大。而蘋果的網路讀者年齡亦較輕，加上該民調顯示，30歲以下族群挺江的57.41%，勝出朱的30.82%約有27%，30多歲族群44.69%挺江、38.46%挺朱的情況來看，江啟臣對年輕族群的號召力確實比朱要強得多。由此亦可推論，若是中壯派的江啟臣能夠連任黨主席，應該比年齡較長的朱立倫較容易訴求年輕族群，降低年輕族群對國民黨的反感。

最後，以社會現今被建構的「反陸或反中」思維來說，民進黨已牢牢掌握詮釋權，讓國民黨不敢在傳統具相對優勢的兩岸政策或觀點上多加著墨，就算張亞中有針對兩岸政策多加著墨，似乎牢牢抓住了一些深藍與急統支持者，成為關鍵少數，已有牽制朱、江的能力 ; 但平心而論，張亞中的論述仍無法成為現階段國民黨的大補丸，反而可能讓國民黨離主流民意愈來愈遠，讓國民黨的路愈走愈窄，終至「新黨化」。如此一來，民進黨將更能擴大對兩岸的詮釋權，使國民黨的選民版圖將被民進黨「中華民國台灣」的論述進一步蠶食鯨吞，或許這也就是朱寧可固守「九二共識」、江又加了個「以中華民國憲法為基礎」希望更接地氣的主要原因 ; 基於此，朱、江如何以其論述說服黨內基本教義派？又如何破解台灣社會不利兩岸關係互動的氛圍，不僅是現今的首要任務，更是新任主席的要扭轉負評攀高的當務之急。





▲國民黨中常會為了中央委員選舉爭議停開，造成國民黨部分中常委不滿，恐引發另一輪黨內互打。（圖／NOWnews資料照）

●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任





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