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有登記有希望！BNT疫苗明日抵台　最新意願登記出爐

▲民眾接種輝瑞／BNT新冠疫苗意願高，已有331萬1293人湧平台加選BNT疫苗意願。（圖／美聯社／達志影像）
▲民眾接種輝瑞／BNT新冠疫苗意願高，已有331萬1293人湧平台加選BNT疫苗意願。（圖／美聯社／達志影像）

記者林莞茜／綜合報導

2021-09-01 18:54:44

疫情指揮中心今（1）日證實，由民間企業所購買的BNT疫苗即將在2日清晨抵台，而根據意願登記平台上的統計，截至17時止，已有331萬1293人勾選BNT疫苗，其中只願意接種BNT疫苗者有23萬9741人。

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BNT疫苗即將在明日抵台，經過檢驗封緘後，最快9月中就能開放符合資格對象接種，指揮中心初步規劃，12至18歲的學生族群將造冊在校園內接種，其餘會優先提供給18至22歲的對象在預約平台上進行意願登記與預約。

根據指揮中心最新統計指出，截至今日17時止，全國完成登記總人數為1349萬2768人，在加開的BNT疫苗選項，已有331萬1293人新增勾選，其中在28日14時以後新登記者為42萬3888人。

進一步來看各廠牌疫苗意願登記狀況，4廠牌都願意接種者共有18萬6852人，尚未接種第一劑也尚未符合預約資格者有16萬3840人；僅有單一廠牌意願者，在AZ部分有112萬4334人、莫德納有318萬6228人、高端疫苗有22萬7256人，BNT有23萬9741人。

指揮中心表示，在登記時已完成2劑無法登記疫苗種類有2089人，有意願登記打第1劑為534萬8712人、意願登記打第2劑為777萬3836人，至於已打2劑者則有37萬220人。

另外，為了有效利用疫苗，指揮官陳時中對於下一輪將開打的AZ疫苗，往下開放23至28歲民眾也可進行預約，預約時間為9月3日10時至9月4日18時止，原預定在9月9日至9月10日接受疫苗接種，新日宣布延長施打時程至9月12日，後續會視疫苗供應期程調整接種場次

▲指揮中心說明增開AZ疫苗預約對象。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心說明增開AZ疫苗預約對象。（圖／指揮中心提供）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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