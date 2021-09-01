有登記有希望！BNT疫苗明日抵台　最新意願登記出爐

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根據指揮中心最新統計指出，截至今日17時止，全國完成登記總人數為1349萬2768人，在加開的BNT疫苗選項，已有331萬1293人新增勾選，其中在28日14時以後新登記者為42萬3888人。
進一步來看各廠牌疫苗意願登記狀況，4廠牌都願意接種者共有18萬6852人，尚未接種第一劑也尚未符合預約資格者有16萬3840人；僅有單一廠牌意願者，在AZ部分有112萬4334人、莫德納有318萬6228人、高端疫苗有22萬7256人，BNT有23萬9741人。
指揮中心表示，在登記時已完成2劑無法登記疫苗種類有2089人，有意願登記打第1劑為534萬8712人、意願登記打第2劑為777萬3836人，至於已打2劑者則有37萬220人。
另外，為了有效利用疫苗，指揮官陳時中對於下一輪將開打的AZ疫苗，往下開放23至28歲民眾也可進行預約，預約時間為9月3日10時至9月4日18時止，原預定在9月9日至9月10日接受疫苗接種，新日宣布延長施打時程至9月12日，後續會視疫苗供應期程調整接種場次
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