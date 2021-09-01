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籃球／歸化球員難入境　籃協喊話簡化流程

▲中華男籃派出最強陣容出戰亞洲盃資格賽。（圖／取自FIBA官網）
▲中華男籃派出最強陣容出戰亞洲盃資格賽。（圖／取自FIBA官網）

記者吳政紘/綜合報導

2021-09-01 19:08:53

中華男籃隊取得2022年亞洲盃及2023年世界盃資格賽門票後，分組抽籤結果昨日揭曉，讓歸化球員議題再次成為焦點，本會目前已初步談妥歸化人選正在趕辦手續中，本會已發函外交部、內政部等相關主管機關，協助縮短歸化流程，讓中華男籃隊下一位歸化球員能趕上即將到來的國際賽事。

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自今年11月起，中華男籃隊將陸續參加2023年世界盃男籃賽亞洲區資格賽(2021年11月、2022年2月及6月)、2022年亞洲盃男籃賽(7月)、2022年亞洲運動會(9月)等國際賽事，急需歸化球員補強我國最弱的內線高度，目前鎖定人選因疫情因素外國人申請入境困難，仍無法入境臺灣辦理後續作業，本會已發函衛福部協助鬆綁入境限制，讓球員順利抵台辦理歸化申請，由於國際賽事在即，期盼相關主管機關能簡化歸化流程，協助中華男籃盡速完成歸化球員工作，增添我國國際賽會競爭實力。

世界盃資格賽抽籤結果公佈後，即將到來的三階段世界盃資格賽與明年度的亞洲盃、亞運等國際賽會，將循亞洲盃資格賽成功模式，以旅外球員及國內三聯盟優秀球員來組建國家隊，世界盃資格賽前二階段期間與國內聯盟及中國CBA賽季撞期，本會將會盡最大努力籌組最佳陣容出賽，全力拚搶晉級名額。

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