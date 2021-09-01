郭雪芙遇5種渣男秒分手　劈腿犯大忌「絕不心軟」

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即使承認自己私下是個心軟的人，但郭雪芙在愛情方面，不會輕易妥協讓步，理性的她，認為「花心劈腿」、「不務正業」、「吸毒賭博」、「施暴虐打」、「滿口謊言」5種行徑，不但傷害了別人，同時也會傷害到自己。貼心的她還立刻拿出小姊姊語氣，對所有女生正能量大喊：「絕不能心軟，請務必好好思考，這是為了你們兩人好。」
《20年的約定》播出後收視持續飆高，不少粉絲關注郭雪芙到底情歸何處，是蔡凡熙飾演的完美又善良音樂才子趙天祐，還是邱昊奇飾演帥氣卻花心的校草學長李俊昂，或是仲思齊飾演的921大地震救難隊員季馬？得知《20年的約定》受到大家喜愛，目前正忙著拍戲的郭雪芙，特別感謝所有AMM粉絲：「謝謝大家的喜愛，越到後面越好看，請要繼續支持喔。」
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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