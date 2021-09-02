謝佳見熱吻男星「手偷伸進內褲」　自爆情趣用品多

謝佳見上吳小帽、翁瑞怡和吳珊珊的Podcast、YouTube節目《Wow靠！有事嗎？》，宣傳寫真書《臨界之地》，節目中話題尺度大開，他坦承酒後性慾會高漲，那該怎麼辦呢？他說：「就解決啊，我有五姑娘（手指）。」還大方坦承有不少「飛機杯」，反問：「很正常吧？」BL劇《酷蓋爸爸》是他人生中拍過最大尺度的戲，與林輝瑝的吻戲和床戲「自己都不敢看」，還在對方未知情的情況下，偷偷跟攝影師說「我等會會把手放進他的內褲裡」，坦言自己很喜歡「挑戰性」的東西。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-09-02 08:00:00
《臨界之地》的封面是謝佳見穿著白背心被雨淋濕胸膛，「小紅豆」若隱若現的照片，書裡還有他一身白浸泡在浴缸裡的造型，充滿遐想。他是演藝圈有名的好酒咖，但也被媒體拍過喝醉的窘態，他說：「我很注重氛圍，喝酒就是要開心，我喝high了會狂追酒，過了開心的點很可怕。」 比方說，他曾經醉倒在土地公廟前，睡著了還瘋言瘋語，朋友以為他中邪，跟土地公借廟前的礦泉水淋他，最後演變成他脱了衣服在大街上狂奔。他的酒量有多好？謝佳見說：「啤酒對我來說就是水，殺青酒我自己可以喝1、2支威士忌。」《Wow靠！有事嗎？》每周三、四中午12點更新。
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