疫苗黃卡變身口罩 鼓勵「我施打、我配戴」共同防疫

新冠肺炎疫情影響下，口罩已成防疫必備品，為了吸睛，各種獨具創意口罩紛紛出籠。台中市醫療口罩業者水舞生醫，最近推出一款疫苗黃卡口罩，讓許多網美、團媽瘋狂搶購。水舞生醫表示，疫苗黃卡口罩識別性高，具有「我施打、我配戴」共同防疫觀念。中秋節腳步近，這類創意口罩成為企業送禮選項，買氣成長逾2成。





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水舞生醫總經理彭澤淞表示，台灣民眾大多養成配戴口罩好習慣，口罩除了防疫也成為民生必需品，未來必定大搞創意，朝向時尚、創意發展，讓口罩不僅僅具防疫功能，也能成為穿搭服飾的時尚配件，或企業理念宣導品，水舞生醫憑藉專業與客制化創意，已為多家知名品牌如保時捷、BMW、巨匠電腦、南山人壽等企業，推出客製化口罩，深受企業品牌青睞。





▲水舞生醫憑著專業、創意，為企業與個人客制化設計口罩，不少知名企業都是主顧客。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.1)

最近疫苗議題發燒，水舞生醫為鼓勵民眾踴躍接種疫苗，推出「Ｃｏｖｉｄ－１９疫苗黃卡造型」，由於頗具kuso效果，首批2萬盒一推出即秒殺。彭澤淞表示，黃卡疫苗口罩將防疫變成流行時尚，新奇又有創意，有網美笑說，尚未施打疫苗，拿不到黃卡，配戴黃卡口罩安慰一下打不到疫苗心情。





台灣口罩業已進入百花爭艷時代，尤其中秋節腳步近，正是送禮時刻，口罩也成為送禮選項。水舞生醫表示，買氣明顯成長2成，這是口罩同業一起努力成果，將MIT台灣口罩品質提升到可當禮品等級，未來也希望藉由同業共同努力，將ＭＩＴ口罩以更完美的品質與特色，讓全世界都能看見，也讓ＭＩＴ口罩走上國際。















