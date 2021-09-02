韓擬修法管制假新聞　人權專家憂損及言論自由

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艾琳．汗指出，這次修法案有違「公民權利和政治權利國際公約」（ICCPR）第19條，政府應尊重並保護言論及表現自由，認為以禁止虛偽情報為由進行的這次修法，並不具限制表達自由的正當性。
她也提到，ICCPR第19條第3項雖容許對言論自由設定一定程度上的法律限制，但僅限於「尊重他人權利或信用」，以及「攸關國家安保、公共秩序、公共衛生或道德保護」等必要狀況下。
韓國這次修法案內容包括提高「在故意或過失下進行虛偽報導」損害賠償，艾琳．汗批評，媒體為自證清白，可能被迫說出消息來源，「這對言論自由而言將是重大威脅」。
艾琳．汗希望韓國政府與國會議員就相關爭議再行討論，並要求韓方就媒體仲裁法如何與ICCPR第19條中賦予政府責任作出說明，並以國際人權標準修改這項法案。
根據中央日報報導，韓國外交部31日證實收到來自聯合國的特別程序信函，但未公開信函內容。OHCHR提出信函雖不具強制效力，但政府必須在接到信函60天內做出正式回覆。
韓國執政黨共同民主黨推動的媒體仲裁法修法案，不僅引發在野黨及國內媒體批評，世界報業和新聞出版總協會（WAN-IFRA）也發表聲明要求撤回修法案。共同民主黨上週特地針對外媒召開討論會，但因標準不清、準備不完全遭批只是「告知」而非討論。
在爭議不斷狀況下，國會朝野協商遲無結論，原定8月30日進行的表決也推遲至9月27日。（編輯：高照芬）1100901