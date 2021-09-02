李齊當選露點王！石知田聯手張睿家拱「炫腹」

張睿家與李齊上小賴（賴晏駒）、石知田主持的Podcast節目《兩光人》，宣傳新戲《我的老闆是隻貓》，之前和張睿家、李齊合作過的石知田透露，李齊對自己的身材十分有自信，在拍片現場「很愛露」，李齊聽到大呼冤枉，直說都是石知田給他亂立人設，沒想到張睿家加碼爆料李齊其實愛露的是「上下兩點」，4個男生更大方分享裸睡的話題，李齊在大夥起鬨下，現場小露了一下腹肌。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-09-02 08:00:00
張睿家在戲裡飾演貓妖少主，靠觀察自己家裡的4隻貓作為範本，和女主角嚴正嵐的吻戲也和一般其他電視劇裡的浪漫情節不同，直接一把將女生抱起來親，讓小賴直呼真是「好Man的貓」。李齊介紹自己飾演的犬妖特助個性很兩光，笑說難怪會被邀請來上《兩光人》，他解釋自己私下其實很精明，跟角色一點也不像，話才說完馬上被石知田吐槽，李齊根本是犬妖本人，個性一模一樣。 《兩光人》6月開播以來深受聽眾喜愛，許多人好奇是什麼原因，讓看似沒什麼交集的小賴、石知田湊在一起做Podcast？原來石知田和小賴最初是透過戲劇宣傳認識，後來又在狼人殺節目上碰到，風格不同的兩人意外地合拍，於是促成了這樣的令人意想不到的跨界合作。節目名稱取做《兩光人》，除了「賴田」的諧音是「lighting」之外，也是兩個發光的人之意，石知田笑說光聽這個取名的邏輯，應該就能感受到兩光人有多兩光。