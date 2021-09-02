極端炎熱衝擊　美經濟損失2050年增至逾13兆元

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研究發現，若不致力改善氣候變遷而一切照常，那麼在2050年前，美國每年可能會有5萬9000人因炎熱喪命；特別是在目前已經炎熱地區，如亞利桑那州、南加州與德州西南部。
洛克斐勒基金會復原力中心（Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center）資深副總裁麥克勞（Kathy Baughman McLeod）表示，這項研究報告「有助大家開始體認這危機的震撼程度」。
報告估計，若可避免額外增加氣候變遷，美國因極度炎熱天氣平均每年的勞動生產力損失，大約為1000億美元。
報告說，但若不能有意義地減少排放，或採取措施來因應更炎熱氣溫，則在2030年前每年損失可能達2000億美元、在2050年前則達5000億美元，這數額大約是2050年經濟規模的1%。
研究人員估計，倘若沒有「協同行動」來緩和氣候變遷，美國在2050年前，約3成總人口或約1億人，每年要經歷至少100天的炎熱天氣，每日最高溫超過攝氏32度。
報告說，非裔和西語裔族群因為在較炎熱地區生活與勞動，他們的生產力損失，可能要比白人勞工多出18%。
麥克勞說，這是另一層面的歧視和不平等。
報告估計，經濟損失會來自部分農場產量的降低。若一切照常地排放溫室氣體，則伊利諾州在2050年前，可能要面臨主要農作物一年高達16億美元的炎熱災損。
研究人員說，由於未加限制的氣體排放和極度炎熱天氣，估計2050年前全美玉米產量將因此減少10%。
報告作者寫道，由於美國玉米出口占全球出口量近1/3，因此可能造成國際性重大經濟後果。（譯者：紀錦玲/核稿：劉學源）1100901