新疆種族滅絕首次大規模研討會　英國登場

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中國據稱對大多為穆斯林的維吾爾族，以及突厥少數族裔犯下侵犯人權罪行。
講者將提出中國對維吾爾族施暴的證據，包括強迫勞動、強制節育，以及壓迫宗教信仰，並將討論如何迫使國際介入干預。
活動主辦者、專精維吾爾族研究的學者芬利（Jo Smith Finley）表示：「我們希望這不只是一場學術研討活動，我們聚集這麼多人，是要結合他們的專長與影響力，加強對中國施壓，想辦法讓維吾爾族人不再受傷害。」
芬利表示，長期關注新疆議題的德國學者曾德恩（Adrian Zenz）將會拿出官方文件，證實北京想要強迫減少維吾爾族人口。
學者表示，近年來預估約有100多萬人，大多為維吾爾族，被迫進入新疆再教育營。中國當局被指控施加強迫勞動與酷刑、系統化控制生育、抹煞維吾爾族的文化與宗教認同，並強迫兒童與被監禁的父母分離。
中國官員否認種族滅絕與侵犯人權指控，宣稱再教育營是職業訓練中心，教導中文和職業技能，以及能支持經濟發展、打擊極端主義的法律知識。
美國政府以及英國、比利時、荷蘭與加拿大國會都已經宣告，北京對維吾爾族實施的政策，等同犯下種族滅絕與侵犯人權罪行。
美國並實施制裁，禁止新疆生產的棉花與番茄進口，切斷與強迫勞動相關的公司經貿往來，英國和歐盟也對相關的共黨幹部實施制裁。
儘管有這些舉措，以及愈來愈多證據顯示暴行存在，批評者認為，仍欠缺足夠的國際政治和法律行動。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1100901