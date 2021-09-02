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新疆種族滅絕首次大規模研討會　英國登場

▲頂尖學者、法律人、政治人物和人權團體出席在英國紐卡索大學舉辦的新疆種族滅絕首次大規模研討會，討論中國當局據稱對維吾爾族犯下的種族滅絕暴行，並加強對北京施壓。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲頂尖學者、法律人、政治人物和人權團體出席在英國紐卡索大學舉辦的新疆種族滅絕首次大規模研討會，討論中國當局據稱對維吾爾族犯下的種族滅絕暴行，並加強對北京施壓。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-02 06:16:23

（中央社倫敦1日綜合外電報導）頂尖學者、法律人、政治人物和人權團體今天出席在英國紐卡索大學舉辦的新疆種族滅絕首次大規模研討會，討論中國當局據稱對維吾爾族犯下的種族滅絕暴行，並加強對北京施壓。

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美聯社報導，於英國紐卡索大學（Newcastle University）舉辦的3天研討會將有數十位講者出席，包括英國資深法官與議員，這將是首度有這麼多專精新疆與種族滅絕的專家齊聚一堂，也是要向中國當局究責的最新行動。

中國據稱對大多為穆斯林的維吾爾族，以及突厥少數族裔犯下侵犯人權罪行。

講者將提出中國對維吾爾族施暴的證據，包括強迫勞動、強制節育，以及壓迫宗教信仰，並將討論如何迫使國際介入干預。

活動主辦者、專精維吾爾族研究的學者芬利（Jo Smith Finley）表示：「我們希望這不只是一場學術研討活動，我們聚集這麼多人，是要結合他們的專長與影響力，加強對中國施壓，想辦法讓維吾爾族人不再受傷害。」

芬利表示，長期關注新疆議題的德國學者曾德恩（Adrian Zenz）將會拿出官方文件，證實北京想要強迫減少維吾爾族人口。

學者表示，近年來預估約有100多萬人，大多為維吾爾族，被迫進入新疆再教育營。中國當局被指控施加強迫勞動與酷刑、系統化控制生育、抹煞維吾爾族的文化與宗教認同，並強迫兒童與被監禁的父母分離。

中國官員否認種族滅絕與侵犯人權指控，宣稱再教育營是職業訓練中心，教導中文和職業技能，以及能支持經濟發展、打擊極端主義的法律知識。

美國政府以及英國、比利時、荷蘭與加拿大國會都已經宣告，北京對維吾爾族實施的政策，等同犯下種族滅絕與侵犯人權罪行。

美國並實施制裁，禁止新疆生產的棉花與番茄進口，切斷與強迫勞動相關的公司經貿往來，英國和歐盟也對相關的共黨幹部實施制裁。

儘管有這些舉措，以及愈來愈多證據顯示暴行存在，批評者認為，仍欠缺足夠的國際政治和法律行動。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1100901

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