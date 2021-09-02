疫情肆虐下　全球逾半人口完全沒有社會保障

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報告指出，在2020年，全球只有46.9%人口可享有至少一項社會保障措施。這也是2017年以來，該組織首度就這項主題進行研究。
據報告內容，歐洲與中亞地區的社會保障覆蓋率最高，高達84%人口至少享有一項社會保障，其次是美洲，覆蓋率為64.3%。亞太地區和阿拉伯國家，各有約44%與40%人口可享至少一項社會保障。而在非洲，這項比例僅為17.4%。
報告發現，富裕國家會將國內生產毛額（GDP）的16.4%投入這類保障措施，低收入國家則僅花費1.1%。
ILO秘書長賴德（Guy Ryder）表示，「這場（COVID-19）危機顯示，社會保障在世界各國的應對措施中，絕對具有關鍵作用。如果沒有在COVID-19危機期間大規模、迅速地擴大社會保障，疫情影響肯定會比實際情況嚴重得多。」
賴德也透過聲明敦促各國，將疫情後的復甦重點放在加強社會保障，「各國正處於十字路口」，應對大流行的同時，也可以利用這個機會，建立新一代、以人權為基礎的社會保障制度。
所謂社會保障包括醫療保健及收入保障措施，尤其是針對老年、失業、疾病、殘疾、工傷、生育或失去家庭經濟支柱的相關措施，以及針對養育子女家庭的額外補助。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1100901