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疫情肆虐下　全球逾半人口完全沒有社會保障

▲聯合國1日表示，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，各國紛紛向人民提供更多照顧，世界上仍有超過一半人口，完全無法享受任何社會保障。示意圖。（圖／翻攝自 Pixabay ）
▲聯合國1日表示，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，各國紛紛向人民提供更多照顧，世界上仍有超過一半人口，完全無法享受任何社會保障。示意圖。（圖／翻攝自 Pixabay ）

中央社

2021-09-02 06:18:56

（中央社日內瓦1日綜合外電報導）聯合國1日表示，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，各國紛紛向人民提供更多照顧，世界上仍有超過一半人口，完全無法享受任何社會保障。

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聯合國國際勞工組織（International Labour Organization, ILO）在一份關於全球社會保障狀況的報告中表示，目前世界上有41億人，生活未受任何形式的社會安全網保障。

報告指出，在2020年，全球只有46.9%人口可享有至少一項社會保障措施。這也是2017年以來，該組織首度就這項主題進行研究。

據報告內容，歐洲與中亞地區的社會保障覆蓋率最高，高達84%人口至少享有一項社會保障，其次是美洲，覆蓋率為64.3%。亞太地區和阿拉伯國家，各有約44%與40%人口可享至少一項社會保障。而在非洲，這項比例僅為17.4%。

報告發現，富裕國家會將國內生產毛額（GDP）的16.4%投入這類保障措施，低收入國家則僅花費1.1%。

ILO秘書長賴德（Guy Ryder）表示，「這場（COVID-19）危機顯示，社會保障在世界各國的應對措施中，絕對具有關鍵作用。如果沒有在COVID-19危機期間大規模、迅速地擴大社會保障，疫情影響肯定會比實際情況嚴重得多。」

賴德也透過聲明敦促各國，將疫情後的復甦重點放在加強社會保障，「各國正處於十字路口」，應對大流行的同時，也可以利用這個機會，建立新一代、以人權為基礎的社會保障制度。

所謂社會保障包括醫療保健及收入保障措施，尤其是針對老年、失業、疾病、殘疾、工傷、生育或失去家庭經濟支柱的相關措施，以及針對養育子女家庭的額外補助。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1100901

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