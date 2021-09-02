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水氣增！今起高壓減弱　西半部、東部留意午後雷陣雨

▲中央氣象局指出，今（2）日太平洋高壓減弱，西半部地區及東半部山區午後會有局部短暫雷陣雨。（圖/記者林調遜攝影）
▲中央氣象局指出，今（2）日太平洋高壓減弱，西半部地區及東半部山區午後會有局部短暫雷陣雨。（圖/記者林調遜攝影）

記者孫唯容/綜合報導

2021-09-02 07:44:29

中央氣象局指出，今（2）日清晨由於環境風場輻合，西半部有些零星降雨，太平洋高壓減弱，各地大多仍為多雲到晴，早上太陽加熱後，西半部地區及東半部山區午後會有局部短暫雷陣雨，其中降雨機率高的地方位於中南部地區及其他各地山區。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，昨天全台最高溫約在36度（台北內湖區36.3度，南投市36.1度，台東長濱鄉36.1度）；竹苗山區及中南部山區午後對流發展並擴及中南部部分平地，今晨各地大多晴朗，西南沿海有零星降雨。

吳德榮表示，最新(1日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天至下週一（6日）「太平洋高壓」減弱，水氣增多，大氣不穩定度提高，午後對流增強，在山區發展、擴展至平地，需注意劇烈天氣，雷擊、強風、瞬間強降雨的發生，未降雨前晴朗炎熱，最高溫仍可升至35、36度，應注意防曬、防中暑。

吳德榮說，今日各地氣溫：北部24至36度，中部23至36度，南部23至35度，東部23至36度。

吳德榮預測，最新模式模擬顯示，下週二、三（7、8日）「太平洋高壓」增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑；近山區午後有局部雷陣雨的機率。

吳德榮指出，最新(1日20時)各國模式模擬未來7至10天，菲律賓東方海域有熱帶擾動活動的跡象，雖有偏高的海溫，但因環境垂直風切大，發展條件並不佳，故各國模擬皆發展有限，且位置、動向也是分歧的。

美國模式(GFS)模擬8日20時天氣圖顯示，熱帶擾動在日本南方海面向琉球前進。歐洲系集模式(ENS)模擬其7級風通過機率圖顯示，整體機率是偏低的，呂宋島機率最高也僅略高於10%，而在巴士海峽中遞減至5%(右圖)；但由於是7天後的模擬，模式仍會繼續調整，下定論還太早，應持續觀察。

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