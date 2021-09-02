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中國民企屢遭官方施壓！組建工會、接受監督求自保

▲中國官方近期對民企一連串的打壓，讓企業不得不設法自保。圖為先前遭北京整治的滴滴出行。（圖／翻攝自滴滴出行）
▲中國官方近期對民企一連串的打壓，讓企業不得不設法自保。圖為先前遭北京整治的滴滴出行。（圖／翻攝自滴滴出行）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-02 08:38:53｜2021-09-02 08:47:41

中國監管機構近期對大型民企展開一連串整肅活動，批評它們剝削工人、侵害消費者權益，甚至啟動反壟斷調查，導致不少企業在這波行動中挨罰。根據消息，當中有些公司因此已組建工會，接受中央督導，以求在這波整肅潮中自保。

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綜合《美國之音》、《路透社》、《自由亞洲電台》等外媒報導，中國國家主席習近平近日高調提出「共同富裕」，要求企業為解決中國的貧富差距做貢獻，近期遭到整治的滴滴、京東皆成立了工會，初期活動由公司的北京總部管理，並接受中共官辦的中華全國總工會指導。

據京東方面的說法，這次在公司層級成立工會，是為了協調規劃與資源。

報導分析，這些舉動可能是試圖討好北京，因官方希望工會能填補共享經濟中，有關勞動保護的漏洞，而這也是北京強化對民營企業監管的過程中，產生的一個新現象。

報導並提到，隨著中國在國際社會處境的惡化，北京通過監管部門，對大型民企展開多方面打壓，迫使它們向北京屈服。阿里巴巴、騰訊、滴滴、美團，民企在被打壓時，極力向北京示好，對強化監管和處罰則表示配合，甚至還主動捐出鉅款回饋社會，好換取北京政府「手下留情」。

不只如此，《路透社》1日報導的獨家消息，3名知情人士表示，中國國有企業將首次持有螞蟻集團一項重要資產的大量股份，放鬆中國金融科技巨頭對超過10億用戶之數據的控制；這項合夥人計畫將成立個人信用評級公司，由螞蟻與浙江省旅遊投資集團各持股35%，而其他國企合夥人：杭州市金融投資集團、浙江電子口岸的持股則略超過5%；唯一的非國企投資人傳化集團，則持股7%。

▲雖然臉上掛著笑容，但馬雲似乎消瘦不少，人也顯得比之前蒼老。（圖／翻攝自微博）
▲消失數月的馬雲再度出現於公眾視線時，似乎消瘦不少，人也顯得比之前蒼老。（圖／翻攝自微博）
先前由於螞蟻和阿里巴巴集團在中國的地位舉足輕重，引起北京一連串打壓及監管，結果是螞蟻被下令整改，阿里巴巴因違反反壟斷法，而被重罰27.5億美元，馬雲則消失於公眾視線近3個月。

報導還說，該計畫將是北京當局對成長快速，但監管寬鬆的新經濟產業，以推動國企的方式，行使更多控制與影響力的最顯著結果，在美中關係緊張、貧富差距惡化下，當局需要壓力出口，從民企到演藝圈、教育界，整肅活動一波波，山雨欲來的氛圍之下，當局不排除還將有更多動作傳出。

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