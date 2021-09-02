中國民企屢遭官方施壓！組建工會、接受監督求自保

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▲消失數月的馬雲再度出現於公眾視線時，似乎消瘦不少，人也顯得比之前蒼老。（圖／翻攝自微博）

在美中關係緊張、貧富差距惡化下，當局需要壓力出口，從民企到演藝圈、教育界，整肅活動一波波，山雨欲來的氛圍之下，當局不排除還將有更多動作傳出。