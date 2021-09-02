中國民企屢遭官方施壓！組建工會、接受監督求自保

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據京東方面的說法，這次在公司層級成立工會，是為了協調規劃與資源。
報導分析，這些舉動可能是試圖討好北京，因官方希望工會能填補共享經濟中，有關勞動保護的漏洞，而這也是北京強化對民營企業監管的過程中，產生的一個新現象。
報導並提到，隨著中國在國際社會處境的惡化，北京通過監管部門，對大型民企展開多方面打壓，迫使它們向北京屈服。阿里巴巴、騰訊、滴滴、美團，民企在被打壓時，極力向北京示好，對強化監管和處罰則表示配合，甚至還主動捐出鉅款回饋社會，好換取北京政府「手下留情」。
不只如此，《路透社》1日報導的獨家消息，3名知情人士表示，中國國有企業將首次持有螞蟻集團一項重要資產的大量股份，放鬆中國金融科技巨頭對超過10億用戶之數據的控制；這項合夥人計畫將成立個人信用評級公司，由螞蟻與浙江省旅遊投資集團各持股35%，而其他國企合夥人：杭州市金融投資集團、浙江電子口岸的持股則略超過5%；唯一的非國企投資人傳化集團，則持股7%。
先前由於螞蟻和阿里巴巴集團在中國的地位舉足輕重，引起北京一連串打壓及監管，結果是螞蟻被下令整改，阿里巴巴因違反反壟斷法，而被重罰27.5億美元，馬雲則消失於公眾視線近3個月。
報導還說，該計畫將是北京當局對成長快速，但監管寬鬆的新經濟產業，以推動國企的方式，行使更多控制與影響力的最顯著結果，在美中關係緊張、貧富差距惡化下，當局需要壓力出口，從民企到演藝圈、教育界，整肅活動一波波，山雨欲來的氛圍之下，當局不排除還將有更多動作傳出。