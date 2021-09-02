BNT真的到了！指揮中心：首批93萬劑上午7點抵台

中央流行疫情指揮中心今(2)日表示，感謝台灣積體電路股份有限公司、鴻海精密工業股份有限公司及財團法人永齡慈善社會福利事業基金會、財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會，共同捐贈1,500萬劑BNT疫苗。這段期間從洽購疫苗，到爭取首批BNT疫苗提早到貨，3間企業及民間團體積極協助，與政府合作，以提供更多的疫苗讓民眾接種，指揮中心再次表達由衷的謝意。

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指揮中心說明，此批BNT疫苗共計93萬劑，已於今(2)日上午7時抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，並進行後續檢驗封緘作業。此批疫苗將由指揮中心統籌運用，目前初步規劃將優先開放給12歲至17歲(含)青少年族群造冊接種；其餘將優先提供已意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲(含)民眾；後續將再視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估，開放其他對象接種。

指揮中心重申，防疫是政府唯一的考量，政府絕對會把關疫苗的安全與有效性，疫苗輸入臺灣之後，都要經過食藥署的檢驗封緘，確實有達到標準、安全無虞，才會開放讓民眾接種，請民眾配合政府接種疫苗，加速提升臺灣疫苗覆蓋率。

指揮中心指出，本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶6人份)，需於-60至-90°C超低溫冷凍保存，若轉置到2~8°C冷藏設備可保存1個月，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至明(2022)年1月15日。