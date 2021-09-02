BNT裝箱外觀「復必泰」字樣消失？永齡有回應

民間自購捐贈的BNT疫苗，今（2）日上午7點抵達桃園國際機場，衛福部部長陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬，以及慈濟慈善基金會執行長顏博文等人，都親自到桃園機場停機坪迎接。不過有媒體觀察到BNT裝箱外觀「復必泰」字樣消失了，為此，永齡回應在德國因廠商宣傳慣例有張貼非捐贈單位向政府說明字樣，事先並未告知，因此要求抵台移除。
記者許家禎/台北報導
2021-09-02 09:19:13
BNT疫苗抵台，指揮中心說明，此批BNT疫苗共計93萬劑，已於今日上午7時抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，並進行後續檢驗封緘作業。
此批疫苗將由指揮中心統籌運用，目前初步規劃將優先開放給12歲至17歲(含)青少年族群造冊接種；其餘將優先提供已意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲(含)民眾；後續將再視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估，開放其他對象接種。
而今日接機現場，有媒體發現原本BNT裝箱外觀應有的「復必泰」字樣消失了，為此永齡基金會執行長劉宥彤表示：「有媒體詢問關於裝箱外觀的部分，在德國因廠商宣傳慣例有張貼非捐贈單位向政府說明字樣，事先並未告知，因此要求抵台移除。本次從德國直達台灣的這批疫苗符合相關法規要求，並有多項程序確保疫苗品質符合行政院衛生福利部疾病管制署安全及品質要求。」