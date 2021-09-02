3寶開學！阿翔老婆1天接送6趟 哀吼「這場硬仗超難打」
阿翔（陳秉立）和老婆Grace育有2女1子，昨（1日）中小學實體開學，Grace發文回憶忙碌的一天，忍不住大喊「這場硬仗超難打」，從一早張羅3寶上學，到放學接小孩時間完全不一樣，「來來回回家裡總共6次！」
娛樂中心／綜合報導
2021-09-02 09:30:05｜2021-09-02 09:54:10
Grace 3個小孩分別是國小中年級的長女，成為小一新生的兒子布朗尼，還有初次上幼兒園的么女蕾蕾，她前一晚就把3個書包、3份備品、3雙球鞋及3套衣物放在門口，早上7點鬧鐘一響，全家起床梳洗，接著就在一陣混亂中出門。 趕到學校後，3個小孩都要從不同大門進校園，Grace說：「本來寶貝轉身離開我的眼淚就掉下來了！咦！還來不及擦乾眼淚，就到了接小孩的放學時間！」由於3寶放學時間不同，接送下來共來來回回家裡6次，「惆悵感立刻被忙碌感強烈的佔據了啦」！
許多爸媽網友心有戚戚焉，留言表示：「群組應該也爆了吧（我4個」、「6次接送無限輪迴...想到都覺得好累，媽媽妳太強大」、「如果是我就會想集中一次接」、「媽咪是真的很忙，我也著實體驗到了，根本沒時間難過」！（編輯：楊穎軒）