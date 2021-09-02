獨／立院將開議！行政院施政報告曝光　聚焦疫苗採購

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為達每週接種100萬劑目標，行政院訂定「110年COVID-19疫苗接種計畫大規模接種規劃及獎勵措施」，策略包含持續擴增合約醫療院所，並納入基層診所協辦接種作業，增加疫苗接種可近性，也訂定「COVID-19 疫苗接種站設置指引」，針對人力、場地、設備等作為設立具規模性接種站之參考依循。
另為加強邊境管控，持續限縮與中國直航班機至北京首都機場、上海浦東機場及虹橋機場、廈門高崎機場、成都雙流機場等5航點；對於入境旅客，來台須檢附表定航班時間前3天內之COVID-19核酸檢驗報告外，入境後仍應配合居家檢疫14天及必要之檢疫措施，透過智慧檢疫系統串接社區防疫，落實旅客誠實填寫健康聲明及後續居家檢疫關懷措施。
由於疫情影響，行政院去年7月推出振興三倍券，使內需之零售業、餐飲業營業額顯著回溫，均從去年2月至6月之負成長，自7月起轉為正成長，另相關產業就業人數增加、減班休息人數下降，顯見三倍券確實激勵民間消費動能。
今年本土疫情更為嚴重，政府除展開各項紓困措施外，在疫情穩定趨緩後，為及早準備進入刺激內需消費之振興階段，行政院依三倍券經驗，規劃五倍券，盼讓此波受疫情衝擊的餐飲業、旅宿業丶攤商與小店家等業者能夠即時受惠，政府將在疫情穩定可控之前提下，儘速發放五倍券。今年全年經濟成長率預估上修為5.88%，可望創11年新高，基於經濟成長之成果應讓全民共享，並減省將發放1,000元予部分民眾之行政成本，原先規劃五倍券民眾須支付之1,000 元，將由政府全額負擔。
在外交方面，外交部吳部長釗燮於1月20日至22日擔任總統特使出席帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps, Jr.)就職典禮；而惠恕仁也在3月底訪台，為全球疫情爆發後首位訪台的友邦元首，雙方邦誼穩固。另我國在上半年也與多個邦交國陸續洽簽合作協定，鞏固我與邦交國關係。
另也持續強化與無邦交國家實質關係，除與美國、波蘭、英國及索馬利蘭共和國等簽署海巡、電子化政府、醫衛、刑事司法合作、農業合作、經貿等6項合作協定或備忘錄外；日本等國援助我國疫苗，更被視為提升雙邊實質關係的重大進展。政府也強化以人為本之新南向政策，深化與東南亞及南亞國家等各領域之雙向交流互動。
交通建設方面，行政院持續推動前瞻基礎建設軌道運輸，另台中捷運烏日文心北屯線已於4月25日通車營運；全國鐵道運輸朝「西部高鐵、東部快鐵」建構高快速環島鐵路網，高鐵延伸屏東已於7月20日決標並啟動綜合規劃作業。
行政院也已核定「臺灣地區民用機場 2040 年(目標年)整體規劃」成果，將辦理松山、台中與高雄國際機場2040年整體規劃，預計年底提出成果報告。另推動桃園航空城核心計畫，預計 113年起分3階段逐步啟用北登機廊廳、主體航廈及南登機廊廳；第三跑道建設計畫4月15日已核定，辦理綜合規劃及基本設計作業中，俟113年10月用地取得後展開作業，預計119年底前完工。