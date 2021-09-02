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獨／立院將開議！行政院施政報告曝光　聚焦疫苗採購

▲立院將開議，行政院長蘇貞昌將赴議場進行施政報告。（圖／行政院提供）
▲立院將開議，行政院長蘇貞昌將赴議場進行施政報告。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-09-02 10:05:22

立法院新會期將開議，行政院長蘇貞昌依例將赴立院進行施政報告。《NOWnews今日新聞》先行取得此次施政報告內容，由於上半年為我國受疫情影響最嚴重之時，此次報告內容除既有推動的「內政、族群及轉型正義」、「外交、國防及兩岸關係」、「經濟及農業」、「財政及金融」、「教育、文化及科技」、「交通及建設」、「司法及法制」、「勞動、衛生福利及環境保護」等外，還加上「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興」內容，聚焦防疫措施與疫苗採購。

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根據施政報告內容，面對肆虐國際的疫情，行政院持續超前部署，辦理COVID-19疫苗採購，已於7月21日與美國 Moderna公司簽署2年共3,500萬劑疫苗供應合約，將於111年及112年分批供應基礎劑型疫苗與次世代追加劑型疫苗，以因應 SARS-CoV-2 變異病毒株之威脅。同時加購100萬劑疫苗於今年第4季供應，以提供更多族群接種需求。

為達每週接種100萬劑目標，行政院訂定「110年COVID-19疫苗接種計畫大規模接種規劃及獎勵措施」，策略包含持續擴增合約醫療院所，並納入基層診所協辦接種作業，增加疫苗接種可近性，也訂定「COVID-19 疫苗接種站設置指引」，針對人力、場地、設備等作為設立具規模性接種站之參考依循。

另為加強邊境管控，持續限縮與中國直航班機至北京首都機場、上海浦東機場及虹橋機場、廈門高崎機場、成都雙流機場等5航點；對於入境旅客，來台須檢附表定航班時間前3天內之COVID-19核酸檢驗報告外，入境後仍應配合居家檢疫14天及必要之檢疫措施，透過智慧檢疫系統串接社區防疫，落實旅客誠實填寫健康聲明及後續居家檢疫關懷措施。

由於疫情影響，行政院去年7月推出振興三倍券，使內需之零售業、餐飲業營業額顯著回溫，均從去年2月至6月之負成長，自7月起轉為正成長，另相關產業就業人數增加、減班休息人數下降，顯見三倍券確實激勵民間消費動能。

今年本土疫情更為嚴重，政府除展開各項紓困措施外，在疫情穩定趨緩後，為及早準備進入刺激內需消費之振興階段，行政院依三倍券經驗，規劃五倍券，盼讓此波受疫情衝擊的餐飲業、旅宿業丶攤商與小店家等業者能夠即時受惠，政府將在疫情穩定可控之前提下，儘速發放五倍券。今年全年經濟成長率預估上修為5.88%，可望創11年新高，基於經濟成長之成果應讓全民共享，並減省將發放1,000元予部分民眾之行政成本，原先規劃五倍券民眾須支付之1,000 元，將由政府全額負擔。

在外交方面，外交部吳部長釗燮於1月20日至22日擔任總統特使出席帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps, Jr.)就職典禮；而惠恕仁也在3月底訪台，為全球疫情爆發後首位訪台的友邦元首，雙方邦誼穩固。另我國在上半年也與多個邦交國陸續洽簽合作協定，鞏固我與邦交國關係。

另也持續強化與無邦交國家實質關係，除與美國、波蘭、英國及索馬利蘭共和國等簽署海巡、電子化政府、醫衛、刑事司法合作、農業合作、經貿等6項合作協定或備忘錄外；日本等國援助我國疫苗，更被視為提升雙邊實質關係的重大進展。政府也強化以人為本之新南向政策，深化與東南亞及南亞國家等各領域之雙向交流互動。

交通建設方面，行政院持續推動前瞻基礎建設軌道運輸，另台中捷運烏日文心北屯線已於4月25日通車營運；全國鐵道運輸朝「西部高鐵、東部快鐵」建構高快速環島鐵路網，高鐵延伸屏東已於7月20日決標並啟動綜合規劃作業。

行政院也已核定「臺灣地區民用機場 2040 年(目標年)整體規劃」成果，將辦理松山、台中與高雄國際機場2040年整體規劃，預計年底提出成果報告。另推動桃園航空城核心計畫，預計 113年起分3階段逐步啟用北登機廊廳、主體航廈及南登機廊廳；第三跑道建設計畫4月15日已核定，辦理綜合規劃及基本設計作業中，俟113年10月用地取得後展開作業，預計119年底前完工。

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