入北市府「實習」當市長？高虹安：尋找立院開議問政素材
媒體報導，有意參選新竹市長的民眾黨立委高虹安日前到台北市政府「實習」一天，台北市長柯文哲證實高虹安有來拜訪，並指出立委來很正常。對此，高虹安今（2）日反駁黨政不分，強調實地走訪市府參與會議，真正讓她了解地方政府日常，是未來問政很重要的素材。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-02 10:54:33｜2021-09-02 10:57:28
針對綠營質疑黨政不分，高虹安回應表示，最近幾個月在立法院休會期間，除了持續關心時事議題，召開記者會、座談會外，確實也安排了許多地方行程，希望了解更多基層議題，作為立法院開議後問政相關素材，而安排到台北市政府的會議也是因為這個考量。
高虹安舉例，過去在立法院常看到，很多部會編列預算、設定施政目標及政策，最後都是要透過地方政府才能落實，例如在立法院內提出居住正義議題，在地方則有興建公宅、包租代管的措施，最近又有開學前校園防疫，教師是否能在開學前完成疫苗施打，也是需要中央與地方倆倆配合，具體成效才不會落差很大。
至於有人批判「黨政不分」，高虹安無奈表示，參訪市府是問政很重要的素材，真正的黨政不分是濫用國家資源、為了特定政黨利益，例如行政院小編做梗圖給執政黨立委作為政治攻防使用，才是等黨政不分，以立委身份參加會議並不是黨政不分。
由於媒體報導民眾黨欽定高虹安參選2022新竹市長，遭質疑是進北市「實習」當市長？柯文哲昨日證實，高虹安周一（30日）的確有到市府，但他表示，立委拜訪他或是談事情，這很正常，並呼籲外界不要想太多。