入北市府「實習」當市長？高虹安：尋找立院開議問政素材

實地走訪市府參與會議，真正讓她了解地方政府日常，是未來問政很重要的素材。

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虹安回應表示，最近幾個月在立法院休會期間，除了持續關心時事議題，召開記者會、座談會外，確實也安排了許多地方行程，希望了解更多基層議題，作為立法院開議後問政相關素材，而安排到台北市政府的會議也是因為這個考量。

高虹安舉例，過去在立法院常看到，很多部會編列預算、設定施政目標及政策，最後都是要透過地方政府才能落實，例如在立法院內提出居住正義議題，在地方則有興建公宅、包租代管的措施，最近又有開學前校園防疫，教師是否能在開學前完成疫苗施打，也是需要中央與地方倆倆配合，具體成效才不會落差很大。

至於有人批判「黨政不分」，高虹安無奈表示，參訪市府是問政很重要的素材，真正的黨政不分是濫用國家資源、為了特定政黨利益，例如行政院小編做梗圖給執政黨立委作為政治攻防使用，才是等黨政不分，以立委身份參加會議並不是黨政不分。