發現BNT外箱字樣不符？　台積電：依約移除

民間自購捐贈的BNT疫苗，今（2）日上午7點抵達桃園國際機場，不過有媒體觀察到BNT裝箱外觀「復必泰」字樣消失了，外傳是台積電在BNT疫苗上機前，發現上海復星掛上「復必泰」而要求移除。為此，台積電回應，相關字樣為廠商宣傳慣例，唯事先並未告知，因此依照約定在疫苗抵達後移除。
記者許家禎/台北報導
2021-09-02 10:32:05｜2021-09-02 10:35:13
BNT疫苗終於來台！衛福部部長陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬，以及慈濟慈善基金會執行長顏博文等人，都親自到桃園機場停機坪迎接。但有媒體觀察到BNT裝箱外觀「復必泰」字樣消失了。有媒體報導，是台積電首先在疫苗上機前發現，便要求移除。
針對媒體詢問裝箱外觀有不符合捐贈單位對政府先前說明之設計字樣。台積電回應，經了解後得知，此為廠商首批派送時的宣傳慣例，唯事先並未告知，因此依照約定在疫苗抵達後移除。
台積電強調，本批從德國直達台灣的這批疫苗符合相關法規要求並有多項程序確保疫苗品質符合行政院衛生福利部疾病管制署安全及品質要求。在全球疫苗短缺的情況下，公司也很高興第一批捐贈的BNT疫苗比原本預期到貨時間提早將近一個月抵達台灣投入抗疫行動。
而此前永齡也回應，這批疫苗在德國因廠商宣傳慣例，有張貼非捐贈單位向政府說明字樣，因為事先並未告知，因此要求抵台移除。本次從德國直達台灣的這批疫苗符合相關法規要求，並有多項程序確保疫苗品質符合行政院衛生福利部疾病管制署安全及品質要求。
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